Gregorio Pernía es un reconocido actor que se ha ganado el cariño del público por sus participaciones en diversas producciones siendo la más destacada la saga “Sin senos no hay paraíso”, en la que encarnó a Aurelio Jaramillo ‘El Titi’, un narcotraficante de esos que no le teme a nada y está dispuesto a todo para conseguir lo que quiere. Gracias a su interpretación, se ganó la admiración de la gente, que sigue de cerca su vida y está a la expectativa de lo que le pase.

Precisamente una revelación que realizó el ahora participante del reality “Así se baila”, donde concursa con su hija adolescente Luna, hizo poner los pelos de punta a sus seguidores y a la audiencia; y no es para menos, pues el histrión estuvo a punto de fallecer hace más de una década en un accidente automovilístico, pero la muerte no solo lo rondó a él sino a toda su familia; por fortuna, esto no sucedió, pero esa trágica experiencia marcó su existencia.

A continuación, te contamos detalles de este oscuro episodio que le tocó vivir y del que sacó muchas enseñanzas al colombiano de 51 años, quien ahora se caracteriza por su positivismo y alegría que contagia.

Actualmente, Gregorio Pernía compite al lado de su hija luna en "Así se baila", reality que lo ha acercado más a su ´Princesa' como él la llama (Foto: Telemundo)

¿CÓMO FUE LA VEZ QUE GREGORIO PERNÍA Y SU FAMILIA CASI PIERDEN LA VIDA?

El actor Gregorio Pernía contó que él y su familia casi pierden la vida hace más de una década. Transcurría el año 2009, época en la que se celebraba la fiesta de Reyes, cuando el histrión y sus seres queridos retornaban de sus vacaciones en Tolú. Él iba conduciendo ya 20 horas y aunque estaba muy cansado decidió continuar para ganar tiempo y llegar a su destino; sin embargo, el sueño pudo más e hizo que su camioneta choque con un muro.

El accidente puso en riesgo su vida, la de su hijo Emiliano, que para ese entonces tenía 9 años; de su esposa Érika; y Luna, de solo 3. Y no era para menos, pues el vehículo había quedado destrozado.

“Es tenaz. Uno con su hija de 3 años en sus brazos y verla prácticamente muerta porque estaba inconsciente, con la cabeza rota porque le cosieron 36 puntos, ahí dice uno: ‘Se acabó todo’. Mi hijo con un pulmón perforado, yo con dos vértebras partidas, mi esposa con fracturas y un grado de culpabilidad por falta de conciencia, porque si hubiera parado no hubiera pasado nada. El dinero no importa en el momento”, señaló en una entrevista publicó El Espectador.

La pareja tiene dos hijos y se muestran muy enamorados en las redes sociales (Foto: Gregorio Pernía / Instagram)

Aunque ese accidente casi lo lleva a perder todo, supo sacar lecciones de vida y replantear su camino. Señaló que aprendió a ser una persona menos acelerada y tomar las cosas con calma, tratando de disfrutar todo poco a poco. Asimismo, indicó que tras el choque, la relación con su pareja Érika se consolidó.

Cabe precisar que el accidente automovilístico del actor sucedió cuando grababa “Sin senos no hay paraíso” y “Las detectivas y el Víctor”, a raíz de sus lesiones estuvo con descanso varias semanas.