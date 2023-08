CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Dirigida y coescrita por Daniel Markowicz, “Atrapaalmas” (“Operacja: Soulcatcher” en su idioma original) es una película polaca de Netflix que sigue a un exmilitar que acepta rastrear un arma capaz de crear asesinos sangrientos, pero la misión se vuelve una venganza personal cuando su hermano se convierte en víctima de dicho dispositivo.

Robert Kieł (Piotr Witkowski) y su hermano Piotrek (Michał Burdan) encabezan una operación ordenada por el funcionario gubernamental Jan Zareba. Deben rescatar a una mujer llamada Eliza Mazur (Michalina Olszańska), que tiene fotografías y documentos del arma que está en poder del General Yousif Bashir Mammadov (Mariusz Bonaszewski).

Aunque logran encontrar a Eliza, la misión se complica cuando Piotrek es afectado por el “Atrapaalmas” y ataca a su hermano. Robert no tiene más opción que matarlo y solicitar la ayuda del piloto Krzysztof (Sebastian Stankiewicz). Tras despedirse de la hija el profesor Mazur (Jacek Poniedziałek), el creador del arma, que quiere rescatar a su padre, Kiel escapa en una avioneta.

Robert Kieł (Piotr Witkowski) en la primera operación en la película polaca "Atrapaalmas" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “ATRAPAALMAS”?

Al llegar a su destino, Robert y Krzysztof son arrestados e interrogados por el agente Arthur, quien exige información sobre grupo en Polonia conocido como NMP que estuvo detrás del asesinato de dos parlamentarios. Para convencer al exsoldado, le asegura que lo traicionarán cuando ya no les sea útil a NMP, pero antes de que pueda decir alguna palabra aparece Jan y lo libera.

Luego de revisar los documentos que Eliza entregó, Jan confirma que se trata de un arma muy poderosa y sugiere destruirla. Aunque no puede dar una orden oficial, le proporciona a Kiel y a su nuevo equipo los recursos necesarios para apoderarse del “Atrapaalmas”, asesinar a su creador y al general Yousif.

Además de Krzysztof y Harbir, Robert ‘Colmillo’ recluta a sus viejos amigos Tormenta y Toro. Junto a ellos se infiltra en el campamento de Yousif Mamadov, donde se reencuentra con Eliza. Tras escuchar que el profesor Mazur solo pretendía curar el cáncer y es un prisionero del villano, decide dejarlo con vida y seguir con el resto del plan.

Aunque liberan a Eliza y a su padre, hacen explotar parte del lugar y eliminan a algunos soldados, no pueden detener al general que utiliza el arma y consigue escapar. Robert es afectado por la máquina, pero el profesor lo ayuda antes de que sea demasiado tarde.

Una vez recuperados, Kiel y su equipo persiguen a Mamadov y a su equipo. Después de un breve enfrentamiento, logran apoderarse del arma y llevarla ante Jan. Llevan a Eliza a un lugar seguro, pero deben entregar al profesor Mazur. Cuando parece que terminaron su misión sin ninguna baja, la historia de “Atrapaalmas” da un giro y los protagonistas deben volver a tomar sus armas.

Jan traiciona a Robert para quedarse con el arma en la película polaca "Atrapaalmas" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “ATRAPAALMAS”?

¿Qué sucede con el Atrapaalmas?

En realidad, Jan no planea destruir el arma, quiere utilizarla en contra de sus enemigos y para su beneficio. Le ofrece a Kiel unirse a su equipo, pero antes de que pueda responder, aparece el agente Arthur con la intención de detener al funcionario del gobierno, lo que desencadena un sangriento enfrentamiento.

Kiel y la mayoría de su equipo ayuda a Arthur, pero sus rivales los superan en número. Aunque logran escapar, pierden a Krzysztof y Toro. Luego de unos meses, Robert recobra el conocimiento y está listo para luchar contra Jan, pero no es una tarea sencilla, ya que el funcionario ahora tiene más poder.

Con ayuda de Arthur vuelve a reclutar a Harbir y se prepara para infiltrarse en el laboratorio donde Jan tiene escondida la máquina y secuestrado al profesor Mazur. Se deshace de los soldados, pero cuando trata de liberar al padre de Eliza aparecen más y asesinan al científico.

Kiel se pone en contacto con Jan, quien lo reta a hacer explotar el “Atrapaalmas” porque ya creó caos y no lo necesita. No obstante, el plan de Robert no era ese sino grabar al funcionario y exponerlo. Tras salir del lugar con ayuda de Harbir y destruir el arma, lo consigue y regresa con Eliza. En tanto, Jan se esconde de los manifestantes sin imaginar que su chofer es precisamente Toro.