Danna Paola es una de las actrices y cantantes mexicanas más exitosas del momento. A sus 25 años cuenta con una amplia carrera artística en la que ha combinado sus dos pasiones: la música y la actuación. Logró la fama y reconocimiento internacional tras su aparición en la serie española “Élite” de Netflix, donde interpretó a Lucrecia, la villana que lejos de ganarse el odio del público, consiguió su admiración y hasta cariño.

Pero, antes de llegar al gigante de streaming, Danna Paola consolidó una larga trayectoria en el mundo de las telenovelas. Inició a los 5 años en “Rayito de luz” (2000), luego participó en varios proyectos infantiles como “María Belen” (2001), “¡Vivan los niños!”, “La Parodia”, “La familia P. Luche”, “Alegrijes y rebujos” y “Amy, la niña de la mochila azul”.

A los 14 años, Danna Paola protagonizó la telenovela “Atrévete a soñar”, donde interpretó a Patricia «Patito» Peralta Castro. Aunque realizó una gran interpretación que se ganó el cariño de la audiencia, la actriz mexicana reveló que ella quería interpretar a otro personaje de esta historia.

En el 2019, Danna Paola protagonizó "Atrévete a soñar", telenovela en la que interpretó a Patito (Foto: Televisa)

Durante una reciente entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, Danna Paola habló de su vida personal y profesional. En la charla, la actriz recordó su pasó por las telenovelas, como “Atrévete a soñar”, que se emitió a través del Canal de las Estrellas del 2009 al 2010.

Danna Paola reveló que, por mucho tiempo, tuvo que ocultar una parte de ella porque siempre fue vista como “la niña buena” por lo que era encasillada en ese papel: “Tuve mucho que esconder por la idea y la manera en la que el mundo me conoce; el mundo me conoce por la niña que tiene ángel, es carismática, es linda, que siempre fue buena”, declaró.

Además, contó que tiene una parte “muy dark, que escondí mucho tiempo. Yo quería ser Antonella en Atrévete a soñar y me dejaron Patito, y decía ‘Yo no quiero ser Patito, yo quiero ser la mala’ Siempre he sido muy fan de las villanas de Disney y siempre he tenido eso de que me encantan las villanas”, agregó.

Danna Paola es una las actrices mexicanas más populares de los últimos años, sobre todo tras su aparición en la serie española “Élite". (Foto: Danna Paola/ Instagram)

Asimismo, Danna Paola insistió en que le gusta ser la mala de la historia y por eso quería desarrollar el personaje de Antonella en el remake mexicano. “Yo era muy fan de la versión argentina, pero me encantaba esta parte de ser la bitch de la escuela. Siempre fui muy fan de este tipo de chick flicks, de Mean girls”, agregó.

Después, Danna contó que cuando le llegó la oportunidad de participar en Élite se propuso “sacar todo lo que aprendí y lo que he escondido tantos años, porque a mí me hicieron mucho bullying”, finalizó.

Danna Paola inició su carrera artística desde los 4 años, siempre tuvo el apoyo de sus padres, quienes la ayudaron a ir a los castings para conseguir los papeles que le dieron la fama de la que hoy goza.