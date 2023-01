Luego del éxito mundial que fue “Avatar” en 2009, el director James Cameron nos vuelve a presentar al mundo de Pandora con “Avatar: The Way of Water”. La secuela llega a los cines del mundo más de 10 años después, con épicas escenas de acción bajo el agua.

“Avatar: The Way of Water” (“The Way of Water” en su idioma original y “El sentido del agua” en España) continúa la historia de Jake (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldaña) y su nueva familia. La película muestra a la familia Sully huyendo de su hogar en el bosque después del regreso de los humanos a Pandora.

Si bien la mayor parte de la acción que se ve en pantalla en “Avatar: The Way of Water” se genera en una computadora, ha salido a la luz un video en el canal de YouTube de Avatar que muestra cómo se utilizó la captura de movimiento para dar vida a la película y en especial a las escenas de acción submarina.

Tonowari es el jefe del clan Metkayina y el esposo de Ronal en “Avatar: The Way of Water” (Foto: 20th Century Studios)

¿CÓMO SE GRABARON LAS ESCENAS DE ACCIÓN SUBMARINA DE “AVATAR 2″?

Tras el lanzamiento de “Avatar” en 2009, James Cameron sube significativamente la apuesta en “Avatar: The Way of Water” presentando entornos y personajes fotorrealistas, representados con una cantidad extrema de detalles.

Los efectos visuales de la película son impresionantes y se han llevado buenas críticas. Y es que Cameron le dio bastante dedicación a la captura de movimiento y un video en el canal de YouTube de “Avatar” mostró cómo se realizaron las escenas de acción submarina.

De acuerdo a Screenrant, Worthington, Saldaña y otros actores de “Avatar: The Way of Water” capturaron gran parte de la actuación ellos mismos, pero un video reveló que un equipo de dobles lograron capturar las secuencias más peligrosas y arriesgadas de la cinta.

El impacto visual del planeta azul es evidente en la secuela de Avatar.

El video (compartido a través de IndieWire) también revela que se construyeron plataformas técnicas avanzadas para servir como ikrans, ilus y otros animales salvajes de Pandora.

En el detrás de cámaras de “Avatar: The Way of Water” podemos ver que los actores principales y los dobles, dirigidos por el coordinador de dobles Garrett Warren Avatar, usan trajes de captura de movimiento en un escenario de sonido.

Aunque las escenas finales de la película de James Cameron se trabajan en computadora, la actuación de los actores y los dobles es lo que realmente le da emoción y humanidad a cada escena de “Avatar: The Way of Water”.