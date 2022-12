“Avatar: El camino del agua” (“Avatar: The Way of Water” en su idioma original y “Avatar: El sentido del agua” en España), película dirigida por James Cameron que llegará a los cines del mundo entre el 14 y 16 de diciembre de 2022, se desarrolla diez años después de los eventos de la primera entrega de la cinta protagonizada por Zoe Saldaña y Sam Worthington.

Durante ese tiempo, el exmarine estadounidense Jake Sully se hace un lugar entre la gente de Omaticaya y forma una familia con Neytiri. La pareja tiene cinco hijos. Tres de ellos, Neteyam, Lo’ak y Tuktirey, son biológicos, mientras que Kiri es un niño Na’vi adoptado y Spider es un niño humano adoptado.

Entonces, ¿quiénes son estos nuevos personajes de “Avatar: El camino del agua” y qué rol tendrán en la secuela?

¿QUIÉNES SON LOS HIJOS DE JAKE Y NEYTIRI?

1. Miles ‘Spider’ Socorro

Miles Socorro es un niño quedó abandonado en la base RDA después de que los humanos dejaron Pandora al final de “Avatar”. Debido a su nombre, se cree que es el hijo biológico del Coronel Miles Quaritch, quien también regresará en un cuerpo de avatar en “The Way of Water”.

Como reporta Screen Rant, el productor Jon Landau confirmó que Neytiri tendrá dificultades para aceptarlo como su propio hijo. Por lo tanto, Spider tendrá dificultades para adaptarse y por lo visto en los avances, será secuestrado por Quaritch y sus hombres.

Jack Champion como Miles Socorro en la película "Avatar: El camino del agua" (Foto: 20th Century Studios)

2. Kiri

Kiri es la hija adoptiva de Jake y Neytiri. En una entrevista con Entertainment Weekly, James Cameron reveló que ella “nació del avatar de Grace. Es un nacimiento natural, pero el avatar tiene muerte cerebral”. Al igual que Jake, tiene cejas y cinco dedos. Pero ¿quién es su padre biológico?

Sigourney Weaver como Kiri en “Avatar: The Way of Water” (Foto: 20th Century Studios)

3. Neteyam

Neteyam es el hijo mayor de Jake y Neytiri, por lo tanto, es el siguiente en la línea de sucesión para liderar el clan Omaticaya. Aunque no se sabe mucho del personaje interpretado por Jamie Flatters, por lo visto en algunas fotografías, se presentará ante el clan Metkayina.

Jamie Flatters como Neteyam en la película "Avatar: El camino del agua" (Foto: 20th Century Studios)

4. Lo’ak

Lo’ak es el segundo hijo de los protagonistas de “Avatar: El camino del agua”. Los avances de la secuela muestran que se siente como un paria entre su propia gente y que parece estar formando una relación romántica con Tsireya (Bailey Bass) del clan Metkayina. También se sabe que tiene un vínculo con un tulkun, una especie de ballena sensible.

Britain Dalton como Lo'ak en la película "Avatar: El camino del agua" (Foto: 20th Century Studios)

5. Tuktirey

Tuktirey es la hija menor de Jake y Neytiri. Por lo visto en los trailers de la secuela, Tuk tiene una relación cercana con su hermana adoptiva mayor, Kiri. Además, en la serie de novelas gráficas “Avatar: The High Ground”, que sirve como precuela de “El camino del agua”, los humanos toman a Tuk como rehén en Pandora.