James Cameron marcó un hito en la historia del cine con su trabajo en “Titanic”, la cual se volvió la película de mayor recaudación y se llevó múltiples galardones. Sin embargo, para que el cineasta pueda alcanzar la visión artística que tenía para sus largometrajes, tomó ciertas acciones y actitudes que llegaron a incomodar al resto del equipo.

El excentricismo y genialidad de muchos artistas puede llevar al público a justificar los abusos que pueden perpetuar, algo que nunca es correcto. Durante la grabación de “El secreto del abismo” en 1989, hubo varios problemas que involucraron directamente al director, pues habría presionado tanto al protagonista, Ed Harris, que casi muere ahogado durante una toma. Lo que enojó más al actor fue que Cameron siguió filmando pese al accidente.

El patrón se repitió durante la elaboración de la primera película de “Avatar”. Según “SlashFilm”, Sam Worthington, quien interpreta a Jake Sully, habría revelado que el cineasta solía destruir los teléfonos celulares que sonaran en el set, causando gran descontento entre el equipo de producción y los actores.

James Cameron en la producción de "Avatar: el camino del agua" (Foto: James Cameron / Instagram)

¿CÓMO EXPLICA JAMES CAMERON SU CONTROVERSIAL ACTITUD EN LOS SET DE GRABACIÓN?

Su reputación efusiva al momento de grabar sus películas no era un secreto y James Cameron no pretendió mantenerlo oculto. Nunca se ha arrepentido de los incidentes que se han vuelto tan públicos, pues considera que no estaba siendo cruel sin razón. De acuerdo con el cineasta, ha sido muy exigente, pero con el propósito de cumplir con sus estándares de calidad.

“¿Clavaba un teléfono celular a la pared con una pistola de clavos? Absolutamente, si sonaba a mitad de una toma”, habría respondido Cameron. “Lo hacía de una manera muy calculada y teatral. Pero cuando la historia se cuenta más adelante, suena como alguien que perdió la cabeza”.

Aunque ha admitido que su forma de trabajar ha ido evolucionando a lo largo de los años y que ha debido escuchar más a sus colegas y trabajadores, a quienes desestimó por realizar su visión cinematográfica.

En las grabaciones de “Avatar: el camino del agua”, se pudo evidenciar este cambio. Para no repetir el incidente con Ed Harris, el propio Cameron probó los tanques de agua que se iban a utilizar en la filmación para asegurar la seguridad y comodidad de los actores.

Aunque mantiene ciertas costumbres para tratar de hacer la puesta en escena mucho más real, tampoco se ha ido a los extremos. Por ejemplo, llevó al elenco a visitar selvas para que supieran cómo se sentía el ambiente, pero no los obligó a vivir ahí.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “AVATAR: EL CAMINO DEL AGUA”?

La segunda entrega de la película que revolucionó los efectos especiales y la calidad de imagen, Avatar, fue grabada junto con la tercera película.

“Avatar: el camino del agua” está programada para estrenarse el 16 de diciembre de 2022, mientras que las secuelas se realizarán en el mismo mes cada dos años.