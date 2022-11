En el año 2009, el director James Cameron estrenó una impresionante película de ciencia ficción llamada “Avatar”. Ambientada en la tierra de Pandora, la cinta nos presentó a los Na’vi y dejó un final abierto para una secuela que llegará muy pronto.

La segunda parte de la historia se titula “Avatar: The Way of Water” (”Avatar: el sentido del agua” en España y “Avatar: el camino del agua” en Hispanoamérica) y se desarrolla más de una década después de los acontecimientos del primer largometraje.

De esta manera, conoceremos lo que ocurrió con la familia Sully (Jake, Neytiri y sus hijos), los problemas a los que se enfrentan y todo lo que deben hacer para mantenerse a salvo.

¿Quieres saber más sobre los actores y personajes de “Avatar 2″? A continuación, descubre quién es quién en la película “The Way of Water”.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “AVATAR 2″?

1. Sam Worthington como Jake Sully

Al igual que en la primera parte, el actor Sam Worthington interpreta a Jake Sully. Nuestro protagonista fue parte del Programa Avatar y dejó su cuerpo humano para convertirse permanentemente en un Na’vi, tras enamorarse de Neytiri.

Sam Worthington regresa como Jake Sully en “Avatar: The Way of Water” (Foto: 20th Century Studios)

2. Zoe Saldaña como Neytiri

Zoe Saldaña le da vida a Neytiri, miembro principal de los Na’vi e hija del anterior jefe del clan. Es la compañera de Jake y la responsable de mostrarle al personaje los problemas que perseguían a su pueblo.

Zoe Saldaña como Neytiri en “Avatar: The Way of Water” (Foto: 20th Century Studios)

3. Sigourney Weaver como Kiri

En la primera cinta, Sigourney Weaver interpretó a la Dra. Grace Augustine, quien murió luego de apoyar a los Na’vi. Ahora, es quien le da vida a Kiri, la hija adolescente adoptiva de Jake y Neytiri.

Sigourney Weaver como Kiri en “Avatar: The Way of Water” (Foto: 20th Century Studios)

4. Stephen Lang como el coronel Miles Quaritch

El coronel Miles Quaritch había muerto en la batalla final de Pandora. No obstante, el humano que lideró la colonización de estas tierras ha sido devuelto a la vida por la RDA al convertirse en un recombinante, un Na’vi Avatar incrustado con los recuerdos de un soldado. Según James Cameron, el personaje de Stephen Lang busca venganza contra Jake y es el principal antagonista del largometraje.

Stephen Lang como el coronel Miles Quaritch en “Avatar: The Way of Water” (Foto: 20th Century Studios)

5. Kate Winslet como Ronal

La galardonada actriz Kate Winslet interpreta a Ronal, una buceadora libre del Metkayina y esposa de Tonowari. Su papel es crucial en la cinta, aunque se ha confirmado que es un rol relativamente pequeño en comparación al largo del metraje.

Kate Winslet como Ronal en “Avatar: The Way of Water” (Foto: 20th Century Studios)

6. Joel David Moore como el Dr. Norm Spellman

El Dr. Norm Spellman se convirtió en amigo de Jake Sully, luego de ser compañero de su hermano gemelo fallecido Tom. En la primera película, eligió ponerse del lado de los Na’vi. Eventualmente, perdió el vínculo con su Avatar, pero se le permitió quedarse en Pandora.

Joel David Moore como el Dr. Norm Spellman en "Avatar" (Foto: 20th Century Studios)

7. CCH Pounder como Mo’at

Mo’at es la líder espiritual de Omaticaya y madre de Neytiri. Como guardián del Árbol de las Almas, su función es crucial en la trama. Esto, considerando a todas las personas muertas que tendrán una presencia importante en la cinta.

CCH Pounder como Mo’at en “Avatar” (Foto: 20th Century Studios)

8. Jamie Flatters como Neteyam

Jamie Flatters es una de las incorporaciones al elenco. Él interpreta a Neteyam, el hijo primogénito de Jake y Neytiri.

El actor Jamie Flatters interpreta a Neteyam en “Avatar: The Way of Water” (Foto: Jamie Flatters / Instagram)

9. Britain Dalton como Lo’ak

Britain Dalton es quien le da vida a Lo’ak, el segundo hijo de Jake y Neytiri. El artista es conocido por sus trabajos anteriores en proyectos como la serie “Goliath” y su rol como Nathan Drake en el videojuego “Uncharted 4: A Thief’s End”.

El actor Britain Dalton interpreta a Lo’ak en “Avatar: The Way of Water” (Foto: Britain Dalton / Instagram)

10. Trinity Bliss como Tuktirey

La familia de Jake y Neytiri se completa con Tuktirey (“Tuk”), la menor de sus descendientes. Ella tiene 8 años y es interpretada por la actriz Trinity Bliss.

La actriz Trinity Bliss interpreta a Tuktirey en “Avatar: The Way of Water” (Foto: Trinity Bliss / Instagram)

Otros actores que forman parte del elenco de “Avatar 2″:

Cliff Curtis como Tonowari

Matt Gerald como el cabo Lyle Wainfleet

Chloe Coleman como el joven Lo’ak

Jeremy Irwin como el joven Neteyam

Bailey Bass como Tsireya (“Reya”)

Filip Geljo como Aonung

Duane Evans Jr. como Rotxo

CJ Jones como un intérprete

Jack Champion como Javier “Spider” Socorro

Giovanni Ribisi como Parker Selfridge

Dileep Rao como el Dr. Max Patel

Edie Falco como el general Frances Ardmore

Brendan Cowell como el capitán Mick Scoresby

Jemaine Clement como el Dr. Ian Garvin

Oona Chaplin como Varang

Michelle Yeoh como la Dra. Karina Mogue

El póster de "Avatar: The Way of Water" (Foto: 20th Century Studios)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “AVATAR 2″?

La fecha de estreno prevista para “Avatar: The Way of Water” es el 16 de diciembre de 2022. Desde ese día, podrás disfrutar de la nueva cinta de James Cameron en pantalla grande, en tu sala de cine favorita.

