Cada vez que James Cameron hace una película, se supera tanto en historia como en efectos especiales. Después de trece años de espera, el cineasta estrenó “Avatar: The Way of Water” (“Avatar: el camino del agua” en español) hace poco y el impactante final ha dejado a la audiencia perpleja. Si ya pudiste verla y te quedaron algunas preguntas, trataremos de responderlas. ALERTA DE SPOILER.

El director tuvo que esperar varios años para poder tener la tecnología necesaria para hacer una película que, mayoritariamente, ocurre en el agua. Podemos decir que la espera valió la pena, pues “Avatar 2″ es incluso más visualmente hermosa que su predecesora y sus escenas de acción van acompañadas de un buen desarrollo de personajes.

La primera cinta de la franquicia terminó con Jake Sully (Sam Worthington) uniéndose a los Na’vi y ayudando a derrotar al ejército coronel Miles Quaritch (Stephen Lang). Casi todos los humanos y la RDA son expulsados de Pandora después de la victoria de los locales.

Como el protagonista había trasladado su conciencia a la de su avatar, se pudo quedar en el planeta y formar una familia con Neytiri (Zoe Saldaña). Ambos tienen tres hijos biológicos: Neteyam (Jamie Flatters), Lo’ak (Britain Dalton) y Tuk (Trinity Jo-Li).

Pero también adoptan a Kiri (Sigourney Weaver), una niña que misteriosamente nació del avatar de la Dra. Grace. Además, son muy cercanos a Spider, un niño humano que nació en Pandora y que no pudo dejar el planeta en su momento.

Pese a los años que vivieron en paz, los villanos de la primera “Avatar” regresan para obtener recursos, aunque esto sea por medio de la fuerza. Así es que empieza “The Way of Water”.

Antes de continuar, mira aquí el tráiler de “Avatar: The Way of Water”.

¿QUÉ PASÓ EN “AVATAR: THE WAY OF WATER”?

Los humanos de la RDA regresaron a Pandora y su primer objetivo era eliminar a Jake Sully y a su familia. Esta vez llegaron mejor preparados para enfrentar a la activa naturaleza del planeta, teniendo su propio equipo de avatares conocidos como los Recombinantes. Estos poseen los recuerdos (y por ende la conciencia) de antiguos soldados como el odiado Quaritch.

Para ese momento, Jake es el líder de los Na’vi, pero cuando la RDA ataca a su tribu con el objetivo de matarlo a él, se da cuenta que debe marcharse para mantenerlos a salvo. Por ello, se traslada a la costa de Pandora, donde se encuentran con los Metkayina y deberán adaptarse a las costumbres de la Gente del Arrecife, aprendiendo “El camino del agua”, de donde obtiene su nombre la película.

Una de las particularidades de esta tribu acuática es que crean lazos de alma con Tulkuns, bestias gigantescas que se asemejan a las ballenas terrestres.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “AVATAR: THE WAY OF WATER”?

¿Quién es el padre de Spider?

Como mencionamos anteriormente, Spider es un niño humano que nació en Pandora, pero que no pudo trasladarse por el peligro que podía tener en su vida. Sin embargo, los Na’vi y la familia Sully lo recibieron, aunque siempre se sintió relegado por ser diferente.

En el primer acto, se descubre que Spider en realidad es el hijo de Quaritch, el malévolo rival de los Na’vi y Jake. Esto se da a conocer cuando el antagonista busca capturar a los jóvenes Sully y solo alcanza a secuestrar al niño humano. La naturaleza distante del guerrero da a entender que no siente ningún cariño por él, pero de todas formas empiezan a crear un vínculo, aunque parece que Quaritch solo lo está utilizando para que Spider le enseñe las costumbres de la tribu y le dé una ventaja.

¿Por qué están casando a los Tulkun?

Originalmente, la RDA busca un mineral precioso que se encontraba debajo del árbol sagrado de los Na’vi. Sin embargo, en “Avatar: The Way of Water” su nuevo objetivo son los Tulkuns, las criaturas que son sagradas para los Metkayina.

Son animales muy inteligentes y sensibles que pueden comunicarse con los Na’vi. También tienen su cultura propia y la paz es uno de sus pilares. Aunque la familia Sully vive un tiempo rodeados de ellos, Lo’ak es el único miembro que se vincula con un Tulkun y lo hace un marginado llamado Paykan que fue expulsado por atacar a los humanos que mataron a su madre. El hijo de Jake lo encuentra con una lanza clavada en su aleta y lo ayuda.

Los Tulkun son la única fuente de Amrita, un extracto líquido de sus cerebros que puede detener el envejecimiento humano, por lo que es muy codiciado por la RDA y es lo que está financiando su regreso a Pandora.

¿Por qué los Metkayina deciden ir a la guerra?

Los Metkayina deciden unirse en la lucha de Jake luego de que Quaritch cazara a un Tulkun en su territorio. Esta es una clara provocación de guerra para la tribu marítima, aunque el protagonista trata de convencerlos de que no se involucren para que no se pierdan más vidas.

Los Metkayina se preparan para pelea en "Avatar: The Way of Water" (Foto: 20th Century Studios)

¿Quién salva a Jake de Quaritch?

Conforme transcurren los minutos de la película, la tensión es evidente y el enfrentamiento inevitable. Luego de que Quaritch secuestrara a los hijos de Jake, él y Tonowari reúnen a las tropas de Metkayina para rescatar a los niños.

El coronel tenía cautivos a Lo’ak, Tuk y Tsireya, pero planeaba regresarlos ilesos a cambio de que Jake se entregue. Jake está apunto de hacerlo cuando, en el último momento, Paykan ataca al ballenero para salvar a Lo’ak.

¿Qué pasa con los hijos de Jake y Neytiri?

Lamentablemente, en las guerras hay pérdidas irrecuperables y la familia Sully no fue absuelta. Una vez que explota la increíble secuencia de batalla, el personaje de Zoe Saldaña sube a bordo del ballenero para salvar a sus hermanos y a Tsireya. Sin embargo, Lo’ak quiere salvar a Spider, aunque esto terminó costándole la vida a su hermano mayor, quien recibió un disparo.

Quaritch logra mantener a Tuk y Kiri como rehenes, pero la muerte de Neteyam hace que sus padres se suman en un profundo odio que los hace atacar a los enemigos sin misericordia. Uno a uno, mataron a las tropas del villano hasta que solo queda el coronel.

Para protegerse, Quaritch toma a Kiri y le clava un cuchillo en el cuello. Impulsada por el dolor, Neytiri hace lo mismo con Spider. Al principio, Quaritch ve el engaño de Neytiri, pero cuando el guerrero Na’vi corta el pecho del niño humano, el Coronel libera a Kiri. Lo que deja entender que al final, sí quería a su hijo.

Al final de la batalla, Lo’ak y Kiri se convierten en héroes. El primero va al rescate de Jake, utilizando las enseñanzas de Metkayina y “el camino del agua”. Mientras tanto, Kiri usa su conexión especial con Eywa para pedirle a un banco de peces luminiscentes que ilumine el camino hacia su madre y su hermana.

¿Quaritch realmente muere?

Pese a que queremos que Quaritch ya esté muerto, sepultado y se quede dos metros bajo tierra, el personaje está empecinado en sobrevivir. Aunque Jake y Neytiri piensan que falleció, Spider lo salvó de ahogarse sin que nadie se diera cuenta y dejándolo escapar. Aunque los Sullys no lo saben, la audiencia se da cuenta que ha sido una gran traición para la familia que lo albergó por tanto tiempo.

Todavía quedan preguntas por resolver que deberán tratarse en la tercera entrega de “Avatar”, como quién es el padre de Kiri.