La tan esperada secuela de “Avatar” finalmente está por llegar a las salas de cine de todo el planeta. Desde el 2009 que se estrenó la primera película, han sido trece años de larga espera de los fanáticos para conocer qué fue de la vida de los personajes en el planeta Pandora y cómo han sobrevivido durante todo este tiempo.

La cinta del galardonado James Cameron ha generado una gran expectativa por parte de los seguidores, quienes calientan motores de cara a la compra de sus boletos y separar varias horas de su vida para el día del estreno, pues se presume que será extensa, al igual que la primera versión que vio la luz hace más de una década.

Si tenemos en cuenta de que “Avatar” duró 162 minutos, lo normal sería que su secuela tenga un tiempo similar o quizás mayor, pues también se debe afirmar el terreno para la tercera película que está confirmada para el futuro, así que no debes ir a los teatros creyendo que saldrás en poco más de una hora o máximo dos.

En ese sentido, existen muchas dudas respecto a la cantidad del tiempo que demorará en transmitirse “Avatar: The Way Of Water”, ya que esa información no ha sido confirmada por 20th Century Studios ni Walt Disney Studios Motion Pictures. Es por ello que, en esta nota, vamos a entrar un poco más en detalles sobre ese tema.

"Avatar" cuenta la historia de amor entre Jake Sully (Sam Worthington) Neytiri (Zoe Saldana) (Foto: 20th Century Studios)

¿CUÁNTO TIEMPO DURARÁ LA SECUELA DE “AVATAR”?

Mientras se espera la confirmación por parte de las empresas encargadas de la película, los fanáticos de la película tienen algunas luces previas al respecto a causa de una filtración que, aparentemente, se realizó de manera involuntaria por parte de dos compañías de cine en Estados Unidos.

Se trata de AMC Theatres, que en su página web comenzó a vender boletos para el estreno de la película, incluyendo la información de cuánto tiempo dura su emisión. Lo mismo realizó Regal Cinemas, pero luego su sitio fue retirado.

De todas maneras, gracias a estas dos compañías pudimos conocer que esta nueva película del director James Cameron dura un total de 192 minutos. En otras palabras, la secuela será media hora más larga que la primera parte.

¿DE CUÁNTO FUE EL PRESUPUESTO DE “AVATAR 2”?

Durante las últimas semanas, el director de la película concedió varias entrevistas en las que le preguntaron por el tema del dinero usado para la grabación de su siguiente trabajo. Él respondió sin dar detalles exactos sobre la cantidad, pero aseguró que había sido una cinta demasiado costosa.

Pese a que no se ha manifestado cuánto dinero gastó la productora, trascendió que, en total, se habían utilizado 250 millones de dólares.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “AVATAR: THE WAY OF WATER”?

El estreno mundial de la película está programado para el 16 de diciembre del presente año.

TRÁILER DE “AVATAR 2”

Revisa el avance oficial de la secuela de “Avatar”, que está a menos de un mes de su estreno mundial.