“Avatar: The Way of Water” (en español: “Avatar: El camino del agua”) ya está disponible en los cines de Latinoamérica. De esta manera, la película de James Cameron busca conseguir los récords de taquilla y principales galardones de su precuela.

Como se recuerda, “Avatar” (2009) ganó 3 premios de la Academia: Mejor fotografía, dirección artística y efectos visuales. Ahora, la continuación de la historia de Pandora se posiciona como una de las favoritas a los Oscars 2023, al ser considerada en importantes galas que anteceden a este evento.

¿Quieres saber qué nominaciones ha recibido “Avatar 2″ hasta el momento? A continuación, conoce todos los premios que puede ganar la nueva película de James Cameron.

¿EN QUÉ PREMIACIONES ESTÁ NOMINADA “AVATAR 2″?

1. Critics’ Choice Awards

Los Critics’ Choice Movie Awards premian la excelencia, según la Crítica Cinematográfica. Los galardones son entregados por la Broadcast Film Critics Association y anunciaron sus nominados el pasado 14 de diciembre.

Así, “Avatar: The Way of Water” consiguió tener presencia en 6 categorías:

Mejor Película

Mejor Dirección: James Cameron

James Cameron Mejor Fotografía: Russell Carpenter

Russell Carpenter Mejor Diseño de Producción: Dylan Cole, Ben Procter y Vanessa Cole

Dylan Cole, Ben Procter y Vanessa Cole Mejor Edición: Stephen Rivkin, David Brenner, John Refoua y James Cameron

Stephen Rivkin, David Brenner, John Refoua y James Cameron Mejores Efectos Especiales

¿Cuándo sabremos si “Avatar 2″ ganó alguno de estos premios? La ceremonia se realizará el próximo 15 de enero de 2023.

2. Golden Globes

Los Globos de Oro son premios concedidos por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA). Los 93 miembros de la organización son los encargados de entregar esta distinción a lo mejor del cine y televisión estadounidense.

“Avatar: El camino del agua” logró dos nominaciones a los Golden Globes:

Mejor Película

Mejor Dirección: James Cameron

¿Cuándo sabremos si “Avatar 2″ ganó alguno de estos reconocimientos? La ceremonia se realizará el próximo 10 de enero de 2023.

La película "Avatar: El camino del agua" se ambienta más de una década después de los acontecimientos de la primera cinta (Foto: 20th Century Studios)

3. Satellite Awards

Los Satellite Awards son premios entregados anualmente por la International Press Academy (IPA). Las nominaciones se anunciaron el 8 de diciembre de 2022 y los ganadores se revelarán el 11 de febrero de 2023.

“Avatar: The Way of Water” consiguió tener presencia en 6 categorías de esta gala:

Mejor Película - Drama

Mejor Dirección: James Cameron

James Cameron Mejor Fotografía: Russell Carpenter

Russell Carpenter Mejor Diseño de Arte y de Producción: Dylan Cole y Ben Procter

Dylan Cole y Ben Procter Mejor sonido (edición y mezcla): Christopher Boyes, Gwendolyn Yates Whittle, Dick Bernstein, Gary Summers, Michael Hedges y Julian Howarth

Christopher Boyes, Gwendolyn Yates Whittle, Dick Bernstein, Gary Summers, Michael Hedges y Julian Howarth Mejores Efectos Especiales: Joe Letteri, Eric Saindon, Richie Baneham y Dan Barrett

4. Asociación de Críticos de Los Ángeles

La Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles (LAFCA) entregó sus premios el pasado domingo 11 de diciembre del 2022. “Avatar 2″ estaba nominada solo en una categoría y ganó.

Mejor Diseño de producción: Dylan Cole y Ben Procter (GANADOR)

"Avatar 2" es considerada la película con Mejor Diseño de producción según la Asociación de Críticos de Los Ángeles (Foto: 20th Century Studios)

¿EN QUÉ LISTAS ESTÁ INCLUIDA “AVATAR 2″?

La nueva película de James Cameron también está incluida en dos de las más prestigiosas listas de críticos estadounidenses.

1. National Board of Review (NBR)

El National Board of Review of Motion Pictures (Consejo Nacional de Crítica de Cine) está integrado por 110 miembros que destacan en el mundo del cine. “Avatar: The Way of Water” fue incluida en su Top 10 de películas del año.

2. American Film Institute (AFI)

El American Film Institute (AFI) es una famosa organización cinematográfica estadounidense. Anualmente, reconoce a las 10 mejores series y programas de televisión. En el 2022, “Avatar: El camino del agua” fue una de las cintas elegidas para integrar su lista.

"Avatar 2" integra la lista de mejores películas del año según el American Film Institute (Foto: 20th Century Studios)

¿CÓMO VER “AVATAR 2″?

“Avatar: The Way of Water” llega a los cines del mundo entre el 14 y 16 de diciembre. Desde entonces, podrás disfrutar de la nueva cinta de James Cameron en pantalla grande, en tu sala de cine favorita.

Mira, a continuación, el tráiler de “Avatar: El camino del agua”.