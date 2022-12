Después de que James Cameron confirmará una tercera, cuarta y quinta película de “Avatar″ y confesará que tiene planes “Avatar 6″ y “Avatar 7″ en caso de que el mundo los exija, los fanáticos de la franquicia se preguntan si “El camino del agua” (“The Way of Water” en su idioma original y “El sentido del agua” en España) tendrá alguna escena post-créditos.

Por lo pronto, se sabe que “Avatar 3″ ya completó su rodaje porque se filmó en simultáneo con “El camino del agua”, que se estrenará en los cines de Estados Unidos el 16 de diciembre de 2022 y un día antes a varios países de América Latina.

Además, se confirmó a Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang, Sigourney Weaver, CCH Pounder, Cliff Curtis, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Dileep Rao, Matt Gerald y Oona Chaplin como parte de su reparto. Entonces, la secuela de la cinta más taquillera de todos los tiempos, ¿incluirá una secuencia con pistas sobre las futuras entregas?

“Avatar: The Way of Water” continúa con Jake Sully (Sam Worthington) como protagonista luego de vivir diez años en Pandora (Foto: 20th Century Studios)

“AVATAR 2″, ¿TIENE ESCENA POST-CRÉDITOS?

La respuesta corta es no. “Avatar: The Way of Water” no tiene alguna escena post-créditos, no obstante, los espectadores pueden quedarse para ver los nombres de cada uno de los miembros del equipo responsable de la nueva película de James Cameron.

Sin embargo, después de una proyección de 192 minutos es posible que más de uno quiera abandonar la sala de cine con cierta prisa. Algo que el director aprueba. Como reportó Collider, Cameron afirmó que los espectadores pueden ir al baño “cuando quieran” porque “pueden ver la escena que se perdieron cuando vengan a verla de nuevo”.

Aunque “Avatar: El camino del agua” no incluya escenas post-créditos, algo que caracteriza a la películas de Marvel y que otros estudios han replicado, las pistas sobre la tercera entrega podrían estar escondidas en distintos momentos de “Avatar 2″

A pesar de que ninguna de las películas de James Carmeron tiene escenas post-créditos, el relanzamiento de “Avatar” incluyó una vista previa exclusiva de nuevas imágenes de “The Way of Water”.