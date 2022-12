Recientemente, se estrenó “Avatar: The Way of Water” (“Avatar: el camino del agua” en español), la secuela de la película original de James Cameron y ha explorado un lado completamente desconocido de Pandora. Ahora se espera la llegada de la tercera entrega, “Avatar: The Quest for Eywa” (“Avatar: la búsqueda de Eywa”).

La continuación de la historia de Jake y Neytiri ya se esperaba, pues tanto la segunda como la tercera cinta fueron grabadas en paralelo. Además, los hechos también estarán muy relacionados a lo que sucedió al final de “Avatar 2″.

ALERTA DE SPOILER. Considerando que los líderes de la tribu Metkayina invitaron a la familia Sully a permanecer en el agua y el coronel Miles Quaritch sobrevivió, esto da pistas de lo que podría suceder en “Avatar: The Quest for Eywa”.

Antes de continuar, mira aquí el tráiler de “Avatar: The Way of Water”.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “AVATAR 3″?

La tercera entrega de la franquicia, titulada “Avatar: The Quest for Eywa”, está programada para estrenarse el 20 de diciembre de 2024.

Esto se estableció después de varios retrasos en el cronograma, pero esperemos que sea lanzada sin más postergaciones.

¿DE QUÉ VA A TRATAR “AVATAR 3″?

El final de “Avatar: The Way of Water” ha dado varios indicios de grandes temas que podría tratar la tercera entrega y otros hechos que debe concluir. El primer de ellos es la lucha final contra la RDA, comandada por la general Frances Ardmore, pues buscan conseguir el Amrita del líquido cerebral de los Tulkun y colonizar Pandora.

Tanto los Na’vi, como los Metkayina deberán enfrentarse a los humanos para salvaguardar su planeta y a sus sagradas especies. Además, ahora deben acabar, de una vez por todas, con el coronel Quaritch, quien sobrevivió la pelea gracias a su hijo Spider.

El coronel Miles Quaritch regresó para “Avatar: The Way of Water” como un avatar de la RDA y logró sobrevivir al final de la película (Foto: 20th Century Studios)

Asimismo, otra de las preguntas que quedaron pendientes en “Avatar 2″ fue la identidad del padre de Kiri, la niña engendrada en el útero del avatar de la dra. Grace. Todo indica que, en realidad, podría ser un caso a lo Inmaculada Concepción, en el que Eywa fue quien dio la semilla. Considerando que el título de la tercera podría ser “La búsqueda de Eywa”, esta teoría es factible.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “AVATAR 3″

Muchos de los actores y personajes de la primera y segunda entrega regresarán para “Avatar 3″. Dado que la película ya ha sido grabada, tenemos confirmados a algunos de ellos como Sam Worthington, Zoe Saldaña, Cliff Curtis, Sigourney Weaver y Stephen Lang. A continuación, la lista completa.