CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “Avatar: El camino del agua” (“Avatar: The Way of Water” en su idioma original y “Avatar: El sentido del agua” en España), que se desarrolla diez años después de los eventos de la primera película y ya está disponible en los cines del mundo, incluye varias sorpresas, como el regreso de algunos miembros inesperados del reparto.

Además de la confirmación del retorno de Sam Worthington, Zoe Saldana, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder y Matt Gerald, el anuncio del elenco oficial de la secuela de la película más taquillera de todos los tiempos reveló que Sigourney Weaver y Stephen Lang también volverían.

Aunque ambos fallecieron al final de “Avatar”, James Cameron encontró la manera de que formen parte de la historia de “The Way of Water”, que tiene una duración de 192 minutos (3h 12m). Entonces, ¿cómo regresa el coronel Quaritch en la nueva entrega de la exitosa franquicia?

El coronel Miles Quaritch quería apoderarse del depósito de unobtanium que estaba en el territorio del Clan Omaticaya en "Avatar" (Foto: 20th Century Fox)

¿CÓMO REGRESA EL CORONEL QUARITCH EN “AVATAR: THE WAY OF WATER”?

En la primera película, el Coronel Miles Quaritch era un comandante de operaciones de seguridad de la RDA y se desempeñaba como jefe de seguridad en Pandora a principios de la década de 2150. Para controlar el depósito de unobtanium que estaba en el territorio del Clan Omaticaya, el villano traiciona a Jake Sully y decide eliminar a los Na’vi.

En el enfrentamiento final, Quaritch interrumpe el vínculo entre Jake y su avatar, lo que permite someterlo y amenazar con cortar su cuello. No obstante, antes de que pueda lograr su objetivo, aparece Neytiri y dispara dos flechas en el pecho del coronel.

Sin embargo, ese no fue el final del Coronel Miles Quaritch, ya que vuelve en “Avatar: El camino del agua”. Tras su muerte, el personaje interpretado por Stephen Lang transfirió todos sus recuerdos al cuerpo de un Avatar y se convirtió en lo que más odia.

Por eso, cuando se despierta en su nuevo cuerpo se encuentra con un video de su antiguo yo explicando la situación y ordenando que vaya tras Jake Sully. ¿Cuál es su plan y cómo afecta a los protagonistas de “Avatar 2″?

Por otro lado, en una entrevista con ComicBook, Sigourney Weaver contó cómo James Cameron la convenció de volver. “Almorzamos juntos en 2010 y parte de la razón por la que almorzamos es que queríamos decir algo sobre esta idea de que tal vez habría un personaje femenino que tuviera una relación con Grace pero que se sintiera más a gusto en el bosque … Entonces, hablamos sobre algunos pensamientos básicos sobre ella”, explicó la actriz que dio vida a Grace.