Tras más de una década desde el estreno de “Avatar” en 2009, el aclamado director James Camaron y Disney vuelven a los cines con “The Way of Water”, la segunda parte de la cinta y que regresa a Pandora para conocer qué ocurrió con los Na’vi, los nativos del planeta que hicieron frente a la invasión humana.

En esta nueva entrega, los alienígenas azules deberán descubrir su vínculo con el agua y hacer frente a una vieja amenaza humana que regresa para acabar con los nativos y obtener los recursos del planeta, además de sentar las bases para “The Quest for Eywa”, la tercera entrega de la franquicia.

Una vez más, Sam Worthington y Zoe Saldaña vuelven en los roles protagónicos de Jake Sully y Neytiri Omaticaya, quienes, ahora convertidos en padre, guiarán a su nueva familia y a su clan en una nueva aventura por la supervivencia.

"Avatar 2: The way of water" vuelve a la historia de Pandora tras más de una década (Foto: Disney)

EL MOMENTO DE “AVATAR 2” PARA IR AL BAÑO

En los últimos años, muchas producciones, en cine, televisión o espectáculos deportivos, son acusadas de tener demasiado relleno, lo cual impide desarrollar las historias y personajes, apostando por el contenido sin importancia y que no favorece a la trama.

Estos contenidos, por lo general, son definidos como “el momento para ir al baño o por una bebida”, algo que la producción de James Cameron también posee y que, en el caso del ganador del Óscar, es más necesario de lo que parece.

Luego de un primer acto muy agitado, es importante que la narrativa de una historia se tome un momento para reducir la velocidad de los acontecimientos, algo que el director aplica en la segunda etapa, cuando Jake Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldana) trasladan a su familia a la región costera para vivir con la tribu Metkayina.

Si bien es más apacible, también es importante, pues la cinta explica la importancia del clan, sus costumbres y relación con su entorno.

Tras esto, entre el minuto 80 y 100, la segunda parte de la cinta ingresa a un ritmo lento, donde la familia de Na’vi se relaciona con la tribu y aprende sus costumbres, mientras lidia con sus problemas familiares e inseguridades ante lo ocurrido en el primer acto.

Los Metkayina se preparan para pelea en "Avatar: The Way of Water" (Foto: 20th Century Studios)

Como aviso, este “momento para ir al baño” inicia una vez que Lo’ak, uno de los hijos de la pareja, aprovecha para hacer una broma adolescente.

Como se recuerda, “Avatar: The Way of Water” tiene una duración de 3 horas y 15 minutos (195 minutos), lo cual supera los 162 minutos de la primera cinta en su versión original y 178 minutos en entrega extendida.