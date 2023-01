Jack Champion ha alcanzado la fama mundial con el personaje de Spider en la película “Avatar 2″. El intérprete se convirtió en uno de los hijos adoptivos de Sully y Neytiri, jugando un papel importante en los hechos mostrados por “El camino del agua”, la segunda parte de la famosa franquicia de James Cameron.

El actor fue contratado por la producción de la cinta cuando tenía apenas 12 años. Desde los 14 años, empezó a trabajar en las escenas más divertidas y emocionantes del filme. Lo curioso es que, como ha contado en una entrevista con The Hollywood Reporter, grabó escenas con diferentes edades.

“Sí, es raro. En algunas escenas, tengo 14, y luego en la siguiente escena, tengo 16. Así que digo: ‘Espera un segundo, me veo un poco más regordete’. Y luego, en otra escena, soy 2 pulgadas más alta con abdominales. A veces es un poco raro’', manifestó la celebridad entre risas al citado medio sobre su experiencia en el rodaje de “Avatar 2″.

Su desempeño como Spider ha llamado la atención del público a nivel internacional, ya que no había tenido un papel que hiciera disparar su carrera como actor. Aquí te contamos lo que se sabe de la biografía y trayectoria del talentoso intérprete estadounidense.

Jack Champion interpreta a Spider en “Avatar: The Way of Water” (Foto: 20th Century Studios)

¿QUIÉN ES JACK CHAMPION?

¿Qué ha estudiado?

Jack Champion ha partido su vida entre la escuela y los estudios de grabación, ya que empezó su carrera a una edad muy temprana. Por ello, se desconoce si ha terminado su etapa escolar y si tiene pensado hacer una carrera profesional además de la que se ha forjado como actor.

¿Cómo ha sido su trayectoria?

Champion tuvo su primer papel en 2016 en “Where Are You, Bobby Browning?”. Luego, al año siguiente, participó en dos producciones: “Message in a Bottle” y “The Night Sitter”. Finalmente, el papel que lo ha llevado a la fama es el de Spider en “Avatar: The Way of Water”. También tuvo una breve aparición en “Avengers: Endgame”, como un niño en bicicleta.

Jack Champion interpreta a Miles Quaritch "Spider" Socorro, el joven humano que vive entre los Na’vi en “Avatar: The Way of Water” debido a que era muy pequeño para viajar de regreso a la tierra (Foto: 20th Century Studios)

¿Quién es su pareja?

Se desconoce si el joven actor Jack Champion tiene pareja en la actualidad. Al menos no oficialmente, ya que el intérprete no ha develado esa parte de su vida privada ni siquiera en sus redes sociales.

¿Qué publica en sus redes sociales?

Jack Champion suele publicar fotografías suyas en diferentes estudios de grabación, así como los momentos más divertidos que pasa con sus familiares, amigos y colegas. El actor estadounidense tiene 162 mil seguidores en su cuenta oficial en Instagram.

DATOS PERSONALES DE JACK CHAMPION

Edad: 18 años

18 años Día de nacimiento: 16 de noviembre de 2004

16 de noviembre de 2004 Lugar de nacimiento: Estados Unidos

Estados Unidos Altura: 1,63 m

1,63 m Instagram: @jackchampion

FOTOS DE JACK CHAMPIONS EN INSTAGRAM

El intérprete con ropa de diferentes colores (Jack Champion / Instagram)

El joven actor después de entrenar (Jack Champion / Instagram)

¿CÓMO VER “AVATAR 2″?

La película “Avatar: El sentido del agua” de James Cameron se estrena el viernes 16 de diciembre en las salas de cine de Estados Unidos. La cinta tendrá una duración de 3 horas con 10 minutos, con un presupuesto de 400 millones de dólares. Todavía no se sabe cuándo la cinta formará parte de alguna plataforma de streaming como Disney Plus.

Aquí puedes ver el tráiler oficial de “Avatar 2″: