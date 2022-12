“Avatar: The Way of Water” (“Avatar: el camino del agua” en español) ha sido una de las películas más esperadas después del éxito que tuvo la primera entrega hace trece años. Aunque, en términos generales, es un buen largometraje y el aspecto técnico ha sido el más destacado, algunas partes narrativas tratan a la audiencia como si fuera tonta.

La segunda entrega de la franquicia fue escrita y dirigida por James Cameron, quien rompió récords de taquilla con títulos anteriores como “Avatar” y “Titanic”.

En esta ocasión, la historia continúa con la vida de Jake Sully en Pandora, luego de que su conciencia fuera trasladada a su avatar, expulsaran a los humanos y los Na’vi vivieran en paz por más de una década.

Sin embargo, “Las personas del cielo”, como le llaman a los del planeta Tierra, regresaron. Esta vez no buscan el mineral debajo del árbol sagrado, sino que quieren colonizar el satélite, nuevamente exterminando todo a su paso, ya sea naturaleza o a los locales.

¿POR QUÉ “AVATAR: THE WAY OF WATER” ESTÁ HECHA COMO PARA DUMMIES?

“Avatar: The Way of Water” ha sido diseñada para que vuelva a convertirse en un éxito de taquilla y para conseguirlo, tiene que ser entendible para todo público. Por lo menos esa es la única explicación que le puedo dar a los primeros 20 minutos de la cinta–y varios momentos más adelante–en donde se recalca, innecesariamente, fragmentos de la información.

La parte más resaltante es la narración del inicio, en la que se trata de resumir la vida de los protagonistas hasta el retorno de los humanos. En la pantalla, te están mostrando que las naves están llegando a Pandora, entonces ¿cuál es la necesidad de que el relator vuelva a decir “hasta que las personas del cielo regresaron”? ¡Ya lo estamos viendo!

La magia del cine es que buena parte de una historia puede ser contada de forma visual, no solo verbal, porque no es un libro. ¿O acaso las escenas de acción también deberían ir con una voz en off? Además, el tiempo que se tomaron para explicar que formaron una familia y tuvieron un hijo tras otro parece algo que podrían haber acortado al 90%. Sin dejar de mostrar y presentar a los personajes nuevos, pueden permitir que la audiencia llene los espacios.

Si es que han sido una familia durante casi una década, como espectadores podemos asumir que ese tiempo ha sido feliz, pero el no dejar nada a la imaginación o interpretación infantiliza a la audiencia y los toma como idiotas.

Dándole un poco de crédito a James Cameron, probablemente, todavía haya algunas personas que, pese a que se lo explican con manzanitas, igual no comprendan lo que está pasando.

Neytiri y Jake junto con todos sus hijos, antes de que los eventos de la guerra ocurran en "Avatar: The Way of Water" (Foto: 20th Century Studios)

¿ERA NECESARIO REVIVIR AL CORONEL QUARITCH?

Otro aspecto que no me gustó de “Avatar: The Way of Water” es que hayan revivido al coronel Quaritch. Para darle lógica a su regreso después de que murió en la primera película, también han tenido que tomarse mucho tiempo explicándolo.

Si en su lugar, introducían a un nuevo villano o villana como Edie Falco interpretando a la general Frances Ardmore (porque hay muchos humanos codiciosos e implacables, no solo el personaje de Stephen Lang), se podrían haber ahorrado esos minutos del intrincado traspaso de memorias. Sumando esto, con el repaso de la familia Sully, tranquilamente la película pudo haber sido menor a las 3 horas.

Además, la situación con Spider no termina de cerrar completamente, ya que no llega a aportar humanidad ni complejidad al villano, solo porque decidió salvarlo en las últimas escenas. Lo más probable es que el antagonista regrese con el mismo propósito en la tercera película de “Avatar”, entonces ¿cuál es su evolución de personaje?

El coronel Miles Quaritch regresó para “Avatar: The Way of Water” como un avatar de la RDA y logró sobrevivir al final de la película (Foto: 20th Century Studios)

¿VALE LA PENA VER “AVATAR: THE WAY OF WATER”?

A pesar de que me he pasado varios párrafos arrastrando por el lodo el reciente trabajo de James Cameron, no puedo negar que–pese a sus falencias narrativas–es una buena película. La historia tiene elementos que no terminan de convencer (como que secuestren y liberen a los hijos de Jake cuarenta mil veces), pero sigue conteniendo mucha emoción, empatía y un mensaje detrás. Confieso que, en un punto, incluso se me salieron un par de lágrimas.

Curiosamente, los arcos que me parecieron más interesantes fueron los de los hijos de Jake, particularmente Lo’ak, pues es el único que tiene, más o menos, un desarrollo a lo largo de la película. Por el contrario, cada vez que se mostraba a la generación anterior, no pasaba nada interesante, con excepción de sus escenas de acción en el último tercio.

No obstante, el punto más fuerte de “Avatar: The Way of Water” es, definitivamente, lo visual. La cinematografía y los efectos especiales son increíbles. Si analizas los primeros planos de los personajes, parece que hubiera sido un excelente trabajo del departamento de maquillaje.

La fotografía en “Avatar: The Way of Water” estuvo a cargo de Russell Carpenter (Foto: 20th Century Studios)

Dentro de todo, sí vale la pena ver “Avatar 2″ y, sobre todo, recomendaría verla en el cine. Hay que darle crédito en lo que se merece, pero tampoco endiosemos algo que no llega a ser tan holístico. Si se lleva las categorías técnicas en la temporada de premios que está por venir, no sería una sorpresa, pero si gana “Mejor Película”, me voy a enojar.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “AVATAR: THE WAY OF WATER”

FICHA DE “AVATAR 2″