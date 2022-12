¿Alguna vez has desconocido por completo un tema, pero una película te transmitió la pasión que sienten los protagonistas? Quizás les puede haber ocurrido con la poesía en “La sociedad de los poetas muertos” o la cocina en “Un viaje de diez metros”, pero eso fue lo que me pasó con la música clásica y “Tár”, la nueva cinta que protagoniza Cate Blanchett en, probablemente, una de sus mejores actuaciones.

El largometraje marca el regreso de Todd Field, a quien recordarán por títulos como “Little Children” e “In the Bedroom”, pues estuvo alejado de la producción cinematográfica por dieciséis años. Ha sido un renacimiento muy contundente, pues fue presentado en el Festival de Venecia y ha recibido tres nominaciones a los Globos de Oro.

Durante la pandemia, se encargó de escribir el guion sobre la historia de Lydia Tár (Cate Blanchett), un personaje de ficción, pero que está tan bien construido y retratado que la película da la sensación de un biopic acerca de una persona real.

¿De qué trata “Tár? La cinta de más de dos horas y media de duración (si pueden aguantar tres horas de “Avatar 2″, créanme que esta va a sentirse menos dilatada) gira en torno a una famosa directora de orquesta que emprende el desafío de adaptar su propia versión de la quinta sinfonía de Mahler en la Filarmónica de Berlín que encabeza. Sin embargo, su arte y talento se verán manchados por la embriaguez de poder.

Plano contrapicado de Lydia Tár dirigiendo la orquesta en la nueva película de Cate Blanchett (Foto: Universal Pictures)

¿POR QUÉ DEBERÍAN VER “TÁR”?

La premisa de la película asusta a un público que no está particularmente interesado en la música y, mucho menos, en la música clásica. Lo sé. Si es que no me hubieran llenado los oídos con cumplidos, puede ser que yo tampoco haya optado por verla después de un largo día de trabajo. Sin embargo, puedo decir que valió completamente la pena y, conforme sigo meditando más sobre “Tár”, más me gusta.

Como muchos de ustedes, mi conocimiento sobre la música clásica se restringe a saber el nombre de algunos compositores famosos como Mozart y Beethoven, al igual que haber escuchado algunas veces algunas de sus creaciones. Pero puedo decirles que no necesitan ser un erudito en el campo para ver “Tár”, pues la película no pretende enseñarte cómo leer una partitura ni nada por el estilo, pero sí te transfiere la innegable pasión que Lydia Tár siente por su arte.

Dejando el hilo conductor de lado (es decir, el hecho que todo se desarrolle alrededor de los ensayos de música clásica y el funcionamiento de esta industria), la película tiene temas en los que se concentra más y que son, no solo vigentes, sino que generan una discusión.

“Tár” se siente como si estuviera dividida en dos partes. Cuando piensas que va a ser otra tragedia del perfeccionismo en el arte como “Whiplash”, adquiere visos de suspenso, y hasta terror psicológico, con temas más profundos.

Voy a ser honesta, alrededor de la segunda mitad, hubo momentos en los que pensaba “¡Ya! ¿Cuánto más va a durar?”, pero, al mismo tiempo, no podía dejar de verla aunque fueran las dos de la mañana y estuviera con un ojo cerrado y el otro abierto.

¿EN QUÉ SE CENTRA “TÁR”?

En términos generales, he podido identificar dos temas principales que se tratan en “Tár”: el poder y el debate moral acerca de si se debe separar el arte del artista. Estos elementos son retratados a través de la protagonista, un personaje complejo que puede generar sentimientos contradictorios en el espectador.

El poder en “Tár”

Por un lado, Lydia Tár es una mujer con mucho talento que ha tenido que romper techos de cristal para llegar a donde está y su nivel de genialidad es innegable. Ver a Cate Blanchett interpretando la conducción de los ensayos con tanta pasión, te suspende junto con ella en la corriente de notas que se mueven en perfecta armonía.

No obstante, es una persona que ha obtenido tanto poder, que piensa tener licencia para abusar de él y de sus pupilas sin sufrir las consecuencia (y en parte tiene razón por mucho tiempo). Empatizas con ella, pero al mismo tiempo quieres que pare, porque sus actos tienen graves consecuencias en los demás.

El sistema de abuso y favores sexuales no fue creado por Lydia, e incluso en un punto se menciona que ella misma utilizó las reglas de juego para triunfar, pero la sociedad está cambiando. Movimientos como “Me Too” y las nuevas generaciones obstaculizan que la continuidad de la depredación.

En un momento, me pregunté: “¿Por qué no elegir a un hombre para retratar estas dinámicas? ¿Por qué elegir a una mujer lesbiana? ¿Iba a ser acaso demasiado evidente?” Después de ver varias entrevistas, Cate Blanchett me dio la respuesta.

En una edición de “Actor on actor” de Variety, la protagonista contó que Todd Field había pensado, inicialmente, en que el protagonista sea un hombre. Sin embargo, esas relaciones de poder ya han sido vistas en varias ocasiones y hubiera restringido a toda la cinta al abuso masculino, en lugar de “desmenuzar lo que es el poder en sí”, independientemente del género de la persona que lo ejerza.

¿Se debe separar el arte del artista?

Esa es la gran pregunta que te plantea “Tár” y no prendente guiar al público en un posición concreta (aunque podríamos decir el final de la película es una derrota para uno de los lados).

Una de las escenas más comentadas ha sido el plano secuencia de una discusión que tiene Lydia con un estudiante en Julliard. La directora está claramente en contra de juzgar al arte por la vida moralmente cuestionable del artista y esto es consistente con su personaje.

Lydia Tár dictando una clase de conducción de orquesta en la Escuela de Julliard (Foto: Universal Pictures)

Por supuesto, porque ella es una persona cuestionable, pero también porque su identidad ha sido completamente construida a partir del mundo en el que quiere pertenecer. No quieren que la reconozcan en la música clásica por ser “la primera mujer en…”, sino simplemente por su trabajo.

Su vestimenta y su manierismo es incluso diseñado en base a otros grandes directores de orquesta a quienes ella admira.

Estos son solo algunos de los puntos principales, porque me podría pasar horas de horas analizando otros elementos como sus orígenes, el papel que juega su esposa, su obsesión compulsiva, la necesidad de control, el hecho de que su audición aguda sea una bendición y una maldición al mismo tiempo, entre otros.

Como les dije, es un personaje y una historia extremadamente compleja. Definitivamente, una de las mejores películas de este 2022 y un título que deberían sumar a su lista de “Para ver”.

