Cuando viajó a Estados Unidos para hacerse un nombre en Hollywood, Ana de Armas no sabía inglés.

Ella salió de su natal Cuba gracias a que tenía ciudadanía española por sus abuelos maternos.

¿Por qué Ben Affleck y Ana de Armas terminaron su relación?

Después que Netflix lanzó el primer tráiler de “Blonde”, la película que narrará la vida de Marilyn Monroe, la gente se volcó a las redes sociales para convertir en tendencia a Ana de Armas, la actriz que dará vida a este icónico personaje de Hollywood.

Si también eres una de las personas que desea saber quién es esta histrionisa, a la que veremos representar a la mujer que se convirtió en el emblema de la revolución sexual de los años 50 y 60; no te preocupes, que a continuación te lo contamos.

Antes te precisamos que el filme se basó en la exitosa novela de Joyce Carol Oates, del mismo nombre, y llegará a la plataforma de streaming el próximo 23 de septiembre de 2022.

Así se ve Ana de Armas en "Blonde", película que abordará la vida Marilyn Monroe (Foto: Netflix)

1. DATOS DE ANA DE ARMAS

Nombre completo: Ana Celia de Armas Caso

Ana Celia de Armas Caso Lugar de nacimiento: La Habana

La Habana Nacionalidad: Cubana

Cubana Cumpleaños: 30 de abril

30 de abril Año de nacimiento: 1988

1988 Edad: 34 años

34 años Signo zodiacal: Tauro

Tauro Instagram: @ana_d_armas

La cubana Ana de Armas posa durante el photocall de la película "Blade Runner 2049" en Madrid el 19 de septiembre de 2017 (Foto: Gabriel Bouys / AFP)

2. SU FAMILIA

Los padres de la talentosa actriz son Ramón de Armas y Ana Caso. Mientras que su progenitor, quien había estudiado Filosofía en una universidad soviética, fue director de banco, maestro, director de escuela y teniente alcalde de una ciudad; su madre trabajaba en la sección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación de Cuba.

Tiene un hermano mayor de nombre Javier, él es fotógrafo y vive en Nueva York. En 2020, fue cuestionado por las autoridades de Cuba por su postura crítica al Decreto 349, que busca subyugar la expresión artística a los intereses del Estado, motivo por el cual estuvo bajo vigilancia gubernamental.

Cuando Ana de Armas llegó para el estreno de la película "Knock Knock" en Hollywood, California, el 7 de octubre de 2015 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

3. UNA INFANCIA CON CARENCIAS, PERO FELIZ

Ana de Armas creció en Santa Cruz del Norte. Su infancia y su adolescencia las vivió con racionamiento de alimentos, escasez de combustible y cortes de electricidad. Incluso, reveló que al no tener acceso a internet, poseía un conocimiento limitado de la cultura popular más allá de Cuba.

Lo máximo que se le permitió ver fueron 20 minutos de dibujos animados los sábados y la matiné de películas de los domingos, pero como su familia no tenía un reproductor de video, ella iba al apartamento de su vecino. Cuando regresaba a su casa, había memorizado los diálogos y los practicaba frente a un espejo. A pesar de las carencias, ella vivió una etapa feliz con su entorno. “De alguna manera, simplemente lo hizo más especial”, recordó en entrevista a Net a Porter.

Ana de Armas luciendo un vestido que resalta su figura y belleza durante el estreno de "Knock Knock" en Hollywood, California, el 7 de octubre de 2015 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

4. INICIOS EN LA ACTUACIÓN

A la edad de 12 años, ella tenía claro que quería convertirse en actriz. Dos años después, a los 14, audicionó para unirse a la Escuela Nacional de Arte de Cuba. Tras lograr su ingreso, tenía que viajar todos los días en autobús para sus clases.

Mientras estudiaba, filmó tres películas. Cuando se proyectaba para triunfar, Ana abandonó su curso de teatro poco antes de presentar su tesis final tras enterarse que a los graduados cubanos se les prohibía salir del país sin completar tres años de servicio obligatorio en el estado. En ese momento, se dio cuenta que debía partir. “Siempre supe qué esperar. Conocía las limitaciones del país, en términos de producción. [Me] tenía que ir”, señaló al mismo medio.

La actriz cubana Ana de Armas posa el 16 de mayo de 2016 durante una sesión fotográfica para la película "Manos de piedra" en la 69 edición del Festival de Cine de Cannes (Foto: Anne-Christine Poujoulat / AFP)

5. ANA DE ARMAS DEJA CUBA Y SE VA A ESPAÑA

De Armas contó que antes de cumplir los 18 años tenía claro que debía marcharse de Cuba, algo que se dio cuando alcanzó la mayoría de edad. Logró salir gracias a su ciudadanía española por parte de sus abuelos maternos. “Mis padres me han apoyado mucho, tuve suerte. Pero era yo yendo hacia lo desconocido. Yo estaba como: ‘Esto es lo que voy a hacer con mi vida’. Me pongo en sus zapatos y ahora me doy cuenta de lo que estaban pensando y de lo aterrador que debe haber sido”, indicó a entrevista con Net a Porter.

Fue así que se mudó a Madrid para seguir su carrera como actriz. Ni bien llegó, a las dos semanas, se reunió con el director de casting Luis San Narciso, quien la había visto en “Una rosa de Francia” y a los dos meses obtuvo un papel en “El internado”. Gracias su participación en esta serie como Carolina Leal, Ana ganó popularidad en la Madre Patria.

La vez que Ana de Armas llegó a CinemaCon 2017 el 29 de marzo de 2017 en Las Vegas, Nevada (Foto: Angela Weiss / AFP)

6. ¿POR QUÉ PIDIÓ QUE ELIMINEN SU PERSONAJE EN “EL INTERNADO”?

Debido a que su personaje en “El internado” la llevó a recibir solamente ofertas para papeles de adolescentes, Ana de Armas pidió que lo eliminaran en la segunda temporada, pero al final continuó hasta la sexta entrega.

En "El internado" (2007-2010), Ana de Armas dio vida a Carolina Leal (Foto: Globomedia)

7. BUSCA UN FUTURO EN HOLLYWOOD, PERO NO SABÍA INGLÉS

En 2014, decide hacerse un nombre en Hollywood, pero había un problema: no sabía inglés, razón por la cual inició su carrera desde cero. Sus primeros días en California fueron muy duros, ya que no podía comunicarse con sus agentes y gerente por el idioma.

Recordó que en una de las reuniones con cineastas y directores de casting, uno le dijo: “Bueno, hablaremos de nuevo en un par de años”; es decir, que la iban a contactar cuando hablara mejor inglés. Pero ella no dudó en responder: “No, hablamos en dos meses [le dije]. Él se echó a reír y dijo: ‘Estás loca, no puedes hacerlo’. Pero en dos meses, ya estaba audicionando para grandes películas”, contó en entrevista al Magazine C.

Ana de Armas en la alfombra roja para el estreno mundial de la película de James Bond 007 "No Time to Die" en el Royal Albert Hall en el oeste de Londres el 28 de septiembre de 2021 (Foto: Tolga Akmen / AFP)

8. INICIA SU CARRERA EN HOLLYWOOD

Su debut en Hollywood fue junto a Keanu Reeves en el thriller de terror erótico “Knock Knock” (2015), para el cual aprendió fonéticamente sus líneas, al igual que “War Dogs” (2016). Luego vinieron más filmes entre los que destacan: “Exposed” (2016), “Manos de piedra” (2016)”, “Blade Runner 2049″ (2017), “Overdrive” (2017), “Corazón de John Hillcoat” (2018), “Knives Out” (2019), “The Informer” (2020), “Sergio” (2020), “La Red Avispa” y “No Time to Die” (2021).

Asimismo, en 2022 protagonizó “Deep Water”, un thriller erótico, y próximamente la veremos en “Blonde” como Marilyn Monroe.

Cuando Ana de Armas llegó a la 77° entrega anual de los Globos de Oro el 5 de enero de 2020 en el hotel The Beverly Hilton en Beverly Hills, California (Foto: Valerie Macon / AFP)

9. ANA DE ARMAS GRABÓ VIDEOCLIPS

En 2009: “Mundo frágil” de Sidecars

“Mundo frágil” de Sidecars En 2011: “Gipsy funky love me do” de Rosario Flores

“Gipsy funky love me do” de Rosario Flores En 2018: “Everyday” de Orishas

10. PREMIOS

En 2019, National Board of Review en la categoría Mejor Reparto por “Knives Out”.

En 2019, Golden Schmoes Awards como Actuación revolucionaria del año por “Knives Out”.

En 2020, Satellite Awards en la categoría Mejor reparto en una Película por “Knives Out”.

En 2020, Premios de la Unión de Actores y Actrices como Mejor actriz en una producción internacional por “Knives Out”.

En 2021, Saturn Awards en la categoría Mejor actriz de reparto por “Knives Out”.

En 2022, Premios de la Unión de Actores y Actrices como Mejor actriz en una producción internacional por “No time to die”.

Ana de Armas llegando a la 18° Entrega Anual de los Premios Grammy Latinos en Las Vegas, Nevada, el 16 de noviembre de 2017 (Foto: Mark Ralston / AFP)

11. VIDA SENTIMENAL DE ANA DE ARMAS

Actualmente, el corazón de Ana de Armas no tiene dueño, por lo que te contamos quiénes fueron sus exparejas.