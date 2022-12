“Avatar: El camino del agua” (“Avatar: The Way of Water” en su idioma original y “Avatar: El sentido del agua” en España), la secuela de la película más taquillera de todos los tiempos, ya está disponible en los cines del mundo y en su segundo fin de semana de estreno ha recaudado más de 850 millones de dólares a nivel mundial.

La cinta dirigida, producida y coescrita por James Cameron está ambientada más de una década después de los eventos de la primera entrega y cuenta con el regreso de actores como Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang, Sigourney Weaver, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder y Matt Gerald.

Durante una entrevista con RNZ, Jon Landau, el productor de “Avatar: El camino del agua”, comentó que “esta es la historia de la familia Sully y lo que hace una persona para mantener a su familia unida. Jake y Neytiri son obligados a abandonar su hogar, así que salen al exterior y exploran diferentes regiones de Pandora, pasando un tiempo en el agua, alrededor del agua, sobre el agua”.

"Avatar 2" se estrenó 13 años después de su precuela (Foto: 20th Century Studios)

¿CUÁNDO “AVATAR 2″ ESTARÁ DISPONIBLE EN STREAMING?

La primera película de “Avatar” está disponible en Disney Plus, ¿sucederá lo mismo con “El camino del agua”'? Aunque aún no tiene fecha de estreno se sabe que la secuela también llegará a dicha plataforma streaming, debido a que pertenece a 20th Century Studios.

Tras la adquisición de 20th Century Fox por Disney, otras grandes franquicias de Fox forman parte del catálogo de Disney+, entre ellas “X-Men” y “Los cuatro fantásticos”, por lo tanto, “Avatar: The Way of Water” también estará disponible en la plataforma streaming luego de su paso por los cines.

Como recalca Diez Minutos, la pandemia de Coronavirus obligó a lo estudios a modificar sus planes, lo que permitió que muchas películas taquilleras no tardaran mucho en llegar al streaming, sin embargo, las cosas han cambiado y Disney ha optado por “permitir que las películas alcancen su potencial de taquilla”.

Un claro ejemplo de esto es “Black Panther: Wakanda Forever”, que casi dos meses después de su estreno en la pantalla grande aún no tiene fecha de llegada a Disney Plus. Algo similar sucedió con “Top Gun: Maverick”, que llegó a Amazon Prime Video siete meses después de su lanzamiento en cines.

Considerando que “Avatar” se reestrenó en cines hace algunos meses y le fue relativamente bien, es poco probable que “El camino del agua” llegue pronto a Disney+. Además, las películas de James Cameron tienden a durar mucho en taquilla, por lo que los fanáticos tendrían que esperar aproximadamente hasta abril de 2023.

¿DÓNDE SE PODRÁ VER “AVATAR 2″ EN AMÉRICA LATINA?

Mientras en otras parte del mundo, “Avatar: El camino del agua” estará disponible en Disney Plus, en América Latina podrá verse en la plataforma streaming “Star Plus”.