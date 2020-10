Todo apuntaba a que “ Away ” (“Lejos” en español) tendría una segunda temporada, sin embargo, más de un mes después de su estreno, Deadline informó que Netflix decidió cancelar el drama espacial protagonizada por Hilary Swank.

La serie creada por Andrew Hinderaker sigue la historia de la astronauta Emma Green, quien deja atrás a su esposo y a su hija adolescente para comandar la misión especial en Marte, una que duraría tres años. Sin embargo, las cosas no parecen tan simples como parecen, ya que deberán mantener la esperanza, su humanidad y trabajar en equipo para lograr lo imposible.

Y a pesar de que el final de la primera entrega dejó el camino preparado para una segunda temporada con más aventuras de Emma y su tripulación, el gigante del streaming optó por no renovar “ Away ”.

Hilary Swank interpreta a Emma Green en "Away" (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ “AWAY” NO TENDRÁ TEMPORADA 2?

Tras su estreno el 4 de septiembre de 2020, el drama espacial se ubicó dentro del Top 10 de las series más vistas de Netflix en varios países. Entonces, ¿por qué el servicio streaming canceló el programa?

De acuerdo con Esquire, aunque el costo por episodio no era muy elevado (más de $ 6 millones de dólares) los efectos espaciales de “Away” requerían mucho tiempo y dinero, que probablemente la plataforma prefiera invertir en otro proyecto.

Otra razón muy importante es que la pandemia de coronavirus ha dificultado la producción de series y películas. A pesar de que los estrictos protocolos de bioseguridad, la situación aún es complicada, por lo que Netflix explicó: “Las tendencias actuales de infección crean más incertidumbre para nuestras producciones en los EE. UU.”.

Por su parte, la productora ejecutiva Jessica Goldberg dijo al medio antes mencionado que aunque los miembros del elenco que interpretan a la tripulación del Atlas podrían ponerse en cuarentena juntos, temía que filmar escenas ruidosas y llenas de gente en el Centro Espacial Johnson no sería posible.

Nunca sabremos que pasará con Misha y su perdida de visión (Foto: Netflix)

Luego de conocer la noticia, la actriz Hilary Swank, escribió en Instagram: “El amor y la esperanza siempre serán mi ‘Estrella del Norte’. Fue un viaje increíble mis compadres. Y gracias a todos mis extraordinarios seguidores que vieron y apoyaron nuestro hermoso espectáculo. Ojalá te estuviéramos mostrando Marte. Hasta la próxima”.

Antes de la cancelación de “Away”, el creador Andrew Hinderaker, reveló a The Cap Times que “el plan siempre fue un arco de varias temporadas. La intención siempre fue comenzar la primera temporada y terminar la primera temporada exactamente como lo hicimos nosotros. Pero parte de la razón por la que el programa se llama Away es que siempre estuvimos interesados en ese viaje y lo que sucede cuando regresan a casa”.