El cuarto capítulo de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” lleva por titulo ‘Ayer’, nombre que también tiene una de las exitosas canciones que es parte del álbum “Aries” que fue lanzado al mercado en 1993. Este tema es muy particular, ya que tiene dos videos y tal como vimos en el más reciente episodio, Micky le dedicó más producción y estos fueron los resultados.

Esta vez pudimos notar a Luis Miguel que está buscando la formula secreta para no quedarse rezagado en la música y marcar una nueva tendencia en cuanto al material audiovisual por aquellos años 90. De tal modo que el videoclip de “Ayer” que le es presentado por sus representantes no le gusta, ante tal situación entra al escena Patricio Robles, interpretado por Pablo Cruz Guerrero, quien le dice que pueden hacer una versión diferente y “con mas propuesta”.

Lo que sucede es que todo terminar siendo un desastre, pero lo cierto es que el video sí tiene dos versiones que se pueden ver en YouTube, pero aquí te vamos a contar todo lo que está detrás de este tema que sin duda, se volverá uno de los favoritos de las nuevas generaciones.

LA HISTORIA DE AYER

“Ayer” es un cover de la melodía “All that my heart can hold” de David Foster, quien incluso también aparece como productor de este tema. La canción original salió en 1986 y no incluye voz, solo un saxofón.

El encargado de escribir la letra fue Rudy Pérez, quien en su libro El Latin Hit Marker contó que su inspiración para escribir “Ayer” surgió de la película “Pide al tiempo que vuelva” de Jane Seymour y Christopher Reeve.

El compositor menciona que la historia de la película se basa en un joven que viaja en el tiempo y encuentra al amor de su vida, una mujer que vivió muchos años antes que él, por lo que decide renunciar a su futuro y estar al lado de su amada, pero despierta de un trance y no puede regresar al ayer.

LAS TRES VERSIONES DEL VIDEO DE AYER

“Ayer” fue el primer sencillo que se desprendió del álbum “Aries” y cómo se ve en el cuarto capítulo de la segunda temporada, Luis Miguel no está conforme con el primer material que se grabó.

En las imágenes se ve a Micky cantando y de fondo la sombra de un águila. También se ve a la modelo con la espalda desnuda y sin duda, esto no fue de mucho agrado del cantante, así que decidió grabar una nueva versión que incluía lluvia y hasta un caballo blanco.

Este nuevo videoclip fue grabado en una mansión de la Ciudad de México, pero en el episodio se muestra cómo Luis Miguel abandona el set para irse a comer un helado con su hija Michelle Salas.

Ante lo sucedido se tuvo que realizar el trabajo con el material que tenían en ese momento, como resultado surgieron tres videos que están mezclados. El que ha sido oficial y fue mostrado por la disquera es en el que el cantante aparece con una mujer y un águila.

Aunque hay otras dos versiones que pocos conocen, la primera de ellas, dirigida por Gustavo Garzón, es la que se presentó ante los canales de música y en la que se puede ver un caballo y a Luis Miguel tocando el piano.

La tercera versión fue censurado en televisión y es que en él aparece una mujer caminando por el bosque con un vestido blanco transparente, por lo que se usaron algunos fragmentos para poder hacer uno nuevo.

Pese a la polémica por el video que algunos han calificado como “feo”, la canción “Ayer” resultó un éxito más para Luis Miguel y que lo coló en la lista de los más escuchados en 1993.