La segunda temporada de “Love Is in the Air” (“Sen Çal Kapımı” en su idioma original) ha dado la bienvenida a nuevos personajes. Uno de los que ha venido a interponerse en la relación entre Eda y Serkan es Deniz, quien no les dejará el camino fácil al arquitecto y la florista.

“Love is in the air” ha conseguido un auténtico ejército de seguidores que no se pierden ni un solo detalle de la historia de amor entre Eda y Serkan, interpretados por Hande Erçel y Kerem Bürsin, respectivamente. La telenovela turca es una de las más exitosas del momento, ha sido vista en más de 40 países, incluido España, donde la segunda temporada se viene emitiendo desde el pasado 9 de agosto por Divinity, mientras que en Turquía está cerca de su gran final.

El público ya ha podido conocer a Deniz, una mujer de buena familia con poca suerte en el amor. Ella es hija del dueño del hotel que Art Life va a transformar con la ayuda de Eda. La joven quedará enamorada de Serkan, a quien verá como su siguiente objetivo. La actriz que le da vida a este personaje es Ayşe Akın, una cara conocida en Turquía. A continuación, te contamos todo sobre ella.

“LOVE IS IN THE AIR”: QUIÉN ES AYŞE AKIN, LA ACTRIZ QUE HACE DE DENIZ

Ayşe Akın es una famosa actriz de televisión y fue reina de belleza. Nació el 30 de noviembre de 1992 en Bélgica y actualmente tiene 28 años.

Según reportes de medios turcos, a Ayşe Akın le gustaba mucho el fútbol de pequeña, incluso llegó a jugar en un equipo belga durante seis meses, cuando tenía doce años.

Cuando cumplió 18 se presentó a un concurso de belleza y ganó el certamen ‘Miss Bruselas’. Ese mismo año, mientras estudiaba Administración y Dirección de Empresas en la universidad, recibió una llamada de Turquía que cambió su vida. Fue así como se mudó al país otomano, donde vive actualmente en Estambul.

Ayşe Akın debutó como actriz a la edad de 21 años y desde entonces ha participado en varios proyectos que le han dado mucha popularidad. Entre ellos están la popular serie de televisión ‘El siglo magnífico’ (2013), ‘La guerra de las rosas’ (2014-2016), ‘Crimen contra la humanidad’ (2018), ‘Erkenci Kus’ (2018), la película ‘Caravan 1915’ (2017).

Su participación en “Love Is in the Air” como Deniz, la mujer que será un obstáculo en la relación de Eda y Serkan, la ha ayudado a ampliar sus horizontes fuera de Turquía y ahora es conocida en países como España, donde no ha pasado desapercibida para el público.

AYŞE AKIN SUFRIÓ DE ANOREXIA

Ayşe Akın ha conseguido muchos logros en su carrera, pero como cualquier otra persona también ha pasado por situación difíciles. Una de ellas fue cuando sufrió anorexia. Durante su adolescencia, la actriz padeció de este trastorno alimenticio que la marcó de por vida. Es así como a partir de su experiencia, Ayşe Akın decidió ayudar a otras jóvenes que, como ella, padecieron o padecen anorexia.

La actriz belga hizo pública su experiencia en los medios de comunicación turcos y consiguió que un grupo de especialistas de salud física y mental se uniesen para que varios jóvenes recibiesen el tratamiento de forma gratuita.

AYŞE AKIN Y SU PASIÓN POR LA MÚSICA

Además de la actuación, Ayşe Akın tiene otra pasión: la música. La famosa está trabajando en su propio proyecto musical y una de sus primeras experiencias en este mundo vino de la mano de Cem Belevi, Deniz en ‘Inadina Ask: amor obstinado’. Juntos versionaron el famoso mambo “¿Quién será?” al turco, pero con un cambio de estilo que resultó todo un éxito.

El tema, “Kim Ne Derse Desin”, tiene más de 50 millones de visualizaciones en YouTube. Además, Ayşe Akın recientemente ha sacado un nuevo single propio bajo el nombre de “Ayshe”. La artista decidió usar otro nombre artístico que facilitase su pronunciación fuera de Turquía.

¿QUIÉN ES EL NOVIO DE AYŞE AKIN?

El novio de Ayşe Akın se llama Tufan Doğan. A través de las redes sociales de la actriz pudimos conocer a su pareja, un empresario belga que le pedía matrimonio a la orilla de Bósforo.

Ayşe Akın y Tufan Doğan se conocieron hace apenas siete meses, pero la actriz está segura de construir un futuro al lado de su novio: “Él me sanó, me transformó, me enseñó lo que es el amor. Gracias él, mi mundo ha cambiado”, afirmó.

Según CNN Turk, la boda de Ayşe Akın y Tufan Doğan podría realizarse en septiembre. Sin embargo, esta no será su primera experiencia en el altar, ya que la actriz se casó con el exfutbolista turco Önder Turacı cuando tenía 18 años. Aunque se divorciaron un año después.

