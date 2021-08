La segunda temporada de la telenovela turca “Love Is in the Air” está cada vez más emocionante con la historia de amor de Serkan Bolat y Eda, quienes luchan contra viento y marea para vivir juntos.

La segunda temporada de “Sen Cal Kapimi” (en su idioma original) inicia cinco años después desde que Eda descubre que Serkan tiene un tumor en el cerebro, pero decide callarlo para evitar el sufrimiento de la joven florista. Tiempo después de vuelven a encontrarse, pero ya nada es lo mismo. Ella tiene una hija, Kiraz, que tiene la misma edad de los años que los protagonistas estuvieron distanciados.

La buena aceptación y la química que hay entre los protagonistas, han logrado que se agreguen unos capítulos a la ficción, cuyo final estaba previsto para el miércoles 18 de agosto en España. Sus fanáticos no pueden estar más que contentos. Entonces, hasta cuándo durará “Love Is in the Air” 2.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TENDRÁ LA TEMPORADA 2 DE “LOVE IS IN THE AIR”?

La telenovela turca se extenderá en cuatro capítulos que no estaban previstos y ahora contará con un total de 15 episodios. Cadena FOX Turquía y la productora MF Yapım han agregado cuatro episodios más, de modo que “Sen cal Kapimi” seguirá hasta el próximo 22 de septiembre, día en el que se emitirá el capítulo 15 de la segunda temporada.

¿SE ACABÓ EL RODAJE “LOVE IS IN THE AIR”?

Los protagonistas Hande Erçel y Kerem Bürsin, cuyo romance traspasó la ficción, han confirmado en sus perfiles de Instagram que el rodaje de “Love is in the air” terminó. “Hoy ha sido nuestro último día. Grabamos un episodio muy bueno. Nos hemos despedido de mucha gente. Tuvimos que despedirnos de las personas que han sido nuestra familia durante un año y medio”, contaba Bürsin en cuenta el pasado el 25 de agosto de 2021, junto a su compañera.