La segunda temporada de “Love Is in the Air” se estrenó el pasado 9 de agosto por Divinity en España y desde entonces los fans de la telenovela turca están a la expectativa de lo que ocurrirá en la historia de amor de Eda y Serkan, interpretados por Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes se han reencontrado cinco años después de romper su relación.

Hay varias sorpresas que ha presentado la segunda temporada de “Love Is in the Air”. Un salto en el tiempo de cinco años, un emotivo reencuentro entre Eda y Serkan, y un nuevo personaje que se ha robado la atención de todos con su ternura: Kiraz, la hija de los protagonistas.

La segunda temporada de “Love is in the air’' se estrenó en España el pasado 9 de agosto por Divinity (Foto: MF Yapım)

La pequeña Kiraz y Serkan ya se conocieron, pero el empresario todavía desconoce que es el padre de la pequeña. Mientras que Eda hará todo lo posible por mantener su secreto a salvo y tratar de ocultar los sentimientos que aún guarda por el empresario. Entonces, ¿qué pasará en el próximo capítulo de “Love Is in the Air” y cuál es el horario de esta semana? Aquí te lo contamos.

¿CUÁL ES EL HORARIO DE ESTA SEMANA DE “LOVE IS IN THE AIR” POR DIVINITY?

La segunda temporada de “Love Is in the Air” se estrenó el pasado 9 de agosto en España. Desde entonces, la telenovela turca se emite de lunes a viernes a las 17:45 horas por Divinity.

Mientras los nuevos capitulos de la segunda temporada de “Love is in the air’' está empezando a emitirse en España, en su país de origen Turquía la ficción ya por llegar a su gran final.

Eda y Serkan se vuelven a besar cinco años después de romper su relación (Foto: MF Yapım)

¿QUÉ PASARÁ EN EL PRÓXIMO CAPITULO DE “LOVE IS IN THE AIR”?

¡Eda y Serkan se han besado! Cinco años después de romper su relación, los protagonistas de “Love Is in the Air” no pueden ocultar que aún se quieren. Tras descubrir que Eda todavía guardaba la púa que le regaló en una de sus primeras citas, Serkan se ha sincerado.

“Dime la verdad. Dime que no me has olvidado. Eda, todavía te quiero. Si me dices la verdad te dejaré ir”, le dice a Serkan, que trata de explica por qué se comportó de una forma tan tirana con ella. “Estoy enamorado de ti. Estuve a punto de morir y estaba muy confuso. No sabía qué hacer ni cómo hacerlo. No quería arrastrarte conmigo a ese agujero pero siempre te he amado”, le dice a la florista mientras la sorprende con un beso.

En el avance del próximo capítulo de “Love Is in the Air”, vemos que Eda besa a Serkan y le envía un mensaje confuso. “No eres tú quien toma las decisiones, esta vez soy yo”, le dice la florista al empresario, que no sabe qué ha querido decir su ex. ¿Es el inicio de una reconciliación?

Aydan está atando cabos y descubrirá que Kiraz es la hija de Serkan (Foto: MF Yapım)

Por otro lado, Aydan está atando cabos y descubrirá que Kiraz es la hija de Serkan. “Y si están jugando con nuestra familia? ¿Y si la hija de Melo es en realidad de Eda?”, dice Aydan, que no tarda en darse cuenta la verdad y que la pequeña es su nieta.

Además, Kiraz seguirá dejando pistas sobre su verdadera identidad. Después de demostrar su talento para la construcción y de confesar a Serkan que es alérgica a las fresas, ahora la pequeña colocará en una situación complicada a Pırıl al llamarla por su nombre y decir que Melo es su madre de mentira delante de Engin, que empieza a sospechar que le están ocultando algo. ¿Se llegará a saber la verdad?