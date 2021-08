“Love Is in the Air” es una de las series turcas más vistas y vendidas de los últimos años. El éxito de esta ficción, que narra la historia de amor de Eda y Serkan, ha supuesto un excelente escaparate internacional para sus protagonistas. Hande Erçel y Kerem Bürsin se han convertido en las celebridades del momento, no solo en su país de origen, sino también en otras partes del mundo, donde sus vidas son de interés público.

Hande Erçel y Kerem Bürsin tienen una gran química frente a las cámaras, lo que ha hecho que cada escena que protagonizan atrape al público. Los actores turcos son considerados los más populares del momento y tienen un ejército de fieles seguidores en las redes sociales, que no se pierden ningún detalle de ellos.

El amor pasó de la ficción a la vida real cuando los protagonistas de “Love Is in the Air” confirmaron su relación a finales de abril de 2021. Sin embargo, antes de que Hande Erçel iniciara su romance con Kerem Bürsin, mantuvo una relación con el conocido cantante turco Murat Dalkılıç, quien acaba de empezar una relación con la excompañera de trabajo de la actriz que hace de Eda. Este caso está dando de qué habalr y aquí te contamos todos los detalles.

“LOVE IS IN THE AIR”: MURAT DALKILIÇ, EL MÚSICO QUE HABRÍA ROTO LA AMISTAD DE SITARE AKBAŞ Y HANDE ERÇEL

Antes de que Hande Erçel iniciara su romance con Kerem Bürsin, la actriz de “Love Is in the Air” mantuvo una relación con el conocido cantante turco Murat Dalkılıç. Durante tres años, de 2017 a 2020, la pareja se convirtió en una de las más queridas del medio turco y se llegaron a comprometer en febrero de 2020.

Sin embargo, la relación de Hande Erçel y Murat Dalkılıç no llegó a tener futuro y la pareja nunca pasó por el altar. El romance llegó a su fin en agosto de 2020 cuando ellos anunciaron su ruptura.

Tras el fin de su relación, Hande Erçel comenzó su romance con su compañero de rodaje, Kerem Bürsin. Desde entonces los protagonistas de “Love Is in the Air” son la pareja más popular del momento y se muestran muy enamorados a través de las redes sociales.

Sorprendentemente, la expareja de Hande Erçel se ha vuelto noticia con el anuncio de su nueva relación. Según reportando los medios de Turquía, Murat Dalkılıç está saliendo con Sitare Akbaş, Fifi en “Love is in the air”.

La noticia salió a la luz cuando la prensa captó a la pareja bailando en actitud cariñosa después de que la actriz Sitare Akbaş acudiera a un concierto de su actual novio Murat Dalkılıç. Este romance ha dado de qué hablar y ha generado todo tipo de reacciones en las redes sociales.

Si bien Sitare Akbaş no participó en la segunda temporada de “Love Is in the Air”, su romance con el músico y expareja de su compañera de trabajo ha despertado la curiosidad de todos. ¿Cómo ha reaccionado Hande Erçel a esta relación? ¿Las actrices ya no son amigas?

Lo cierto es que desde que este romance se hizo público, la pareja se ha convertido en objetivo de la prensa y el músico Murat Dalkılıç se ha mostrado muy molesto con esto. “Cuando me preguntan algo que no quiero, nunca les responderé. Les diré si quiero. No quiero hablar”, dijo a la prensa turca.

Otro detalle que quiso averiguar la prensa de Turquía es sobre la amistad de Hande Erçel y Sitare Akbaş. ¿Siguen siendo amigas o se han distanciado? La actriz que fue compañera de rodaje de Hande Erçel fue cuestionada por los medios con algunas preguntas incómodas, sin embargo, Sitare Akbaş ha preferido guardar silencio y solo ha sonreído a los periodistas mientras la seguían.