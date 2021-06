Tras el impactante final de la primera entrega de “Love Is in the Air”, la historia de amor Eda y Serkan Bolat continúa en la segunda temporada de la telenovela turca que ha conquistado al público de varios países.

La nueva temporada de la ficción protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin contará con tan solo 11 capítulos, estará cargada de grandes sorpresas que dejarán a los fans al borde del asiento y como adelantó Hande será la última.

“Se ha planeado grabar 11 episodios más y terminar esta historia de una manera bonita. Nunca he trabajado en un papel así”, dijo la joven actriz a la prensa.

La segunda temporada de “Love Is in the Air” empezará con un salto en el tiempo de cinco años, lo que significa que muchas cosas han cambiado para los protagonistas que una vez más están separados.

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 2 DE “LOVE IS IN THE AIR”?

La segunda temporada de ‘Love is in the Air’ se estrenará este miércoles 9 de junio de 2021 a las 8:00 pm. en Fox Turquía.

Mientras que, en España todavía se está emitiendo la primera temporada de la serie y debería llegar a su fin más o menos coincidiendo con el estreno de la segunda en su país de origen, por lo que sus seguidores probablemente tengan que esperar poco.

En España, ‘Love is in the Air’ se emite en Telecinco, Divinity y también está disponible en Mitele PLUS.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “LOVE IS IN THE AIR”

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “LOVE IS IN THE AIR”?

El final de la primera temporada de “Love is in the air”, emitido el pasado 17 de abril, revela que Eda y Serkan vuelven a estar juntos. La pareja ha dejado atrás los problemas a los que se habían tenido que enfrentar después de que él perdiera la memoria.

Los dos aparecen felices en una caravana, sin grandes lujos y disfrutando de una noche romántica. Sin embargo, las cosas se complican cuando ella descubre un informe médico que indica que su pareja tiene un tumor.

La segunda temporada de ‘Love is in the Air’ empezará con un salto en el tiempo de cinco años. Estos nuevos capítulos estarán cargados de emociones tras revelarse que Serkan y Eda han tenido una hija, ahora se sabe que la relación entre el arquitecto y la niña no es del todo buena. Además, se sabrán los motivos de la separación de la pareja.

Queda abierta la posibilidad de que todo esto sea algún tipo de alucinación fruto del tumor que padece el personaje encarnado por Bürsin, pero los fans de la serie turca no tendrán que esperar mucho para resolver esa incógnita.