“Love Is in the Air”, la exitosa telenovela turca, ha conquista el corazón de España, a partir de la historia de amor Eda y Serkan Bolat, quienes han luchado contra viento y marea para mantenerse juntos. Antes del final de la primera entrega; sin embargo, los protagonistas han tomado rumbos diferentes desde el accidente área del empresario. Él perdió la memoria y Eda, pensando que está muerto decide continuar su vida sola.

De hecho, en uno de los recientes capítulos estrenados en España, “Love Is in the Air” mostró que la lucha de Eda porque Serkan la recuerde está perdida, pues el arquitecto le ha pedido que se case con él a otra mujer: Selin, quien desde un comienzo estuvo enamorado de él y finalmente consiguió lo que quería.

No obstante, todo lo que hemos visto hasta ahora quedará en el olvido porque la temporada 2 de “Sen Çal Kapımı” (título original) será completamente diferente. Incluso, desde la cadena, FOX, señalan que esta será una “ambiciosa” temporada, por lo que se espera que esté plagada de sorpresas. ¿Qué se sabe al respecto? Aquí re lo contamos todo.

Justo en el día de su boda con Eda, Serkan Bolat sufre un trágico e inesperado accidente aéreo (Foto: MF Yapım)

CUÁNDO SERÁ ESTRENADA “LOVE IS IN THE AIR” 2

La nueva temporada de la telenovela turca comenzará a emitirse en Turquía el miércoles 9 de junio. En su país de origen, la primera tanda terminó el 17 de abril, dejando una gran interrogante: ¿qué pasará con la enfermedad de Serkan?

Por otro lado, En España, la segunda parte podría estrenarse a finales de julio. Sobre todo, porque actualmente se sigue transmitiendo la primera temporada. Una cosa que aún no ha sido confirmada es que si Telecinco seguirá con misma metodología de emisión o si tomará la decisión de parar por unos meses y retomar recién en septiembre de este año. En las próximas semanas habrá noticias.

DE QUÉ TRATARÁ LA SEGUNDA TEMPORADA DE “LOVE IS IN THE AIR”

Como bien muestran las imágenes compartidas en las redes sociales oficiales de la producción, el camino que ha tomado la pareja protagonista es incierto. Varios años después, Eda y Serkan ya no están juntos. Tienen una niña en común a la que el empresario aún no conoce, al menos eso parece. En el clip se escucha decir a la pequeña: “¿Mamá? ¿Ese hombre es mi padre?”.

Tras lo visto en los avances publicados por MF YAPIN, hay mucha incertidumbre de lo que pasará, los nuevos capítulos tendrán que explicar qué es lo que ha pasado todos esos años. Además de confirmar si la niña de las imágenes es de Serkan, y si la conoce. Otra de las grandes interrogantes que necesitan respuesta es la enfermedad del protagonista. Como se recuerda, en la anterior temporada se desveló que padecía un tumor.

CUÁNTOS CAPÍTULOS TENDRÁ LA NUEVA TEMPORADA

Hace unas semanas, cuando se confirmó la renovación de “Love Is in the Air” para una temporada más, se dio a conocer que esta tendrá 13 episodios, terminando de emitirse en septiembre. Aunque, por ahora, no se sabe si será renovada una vez más o si estos últimos capítulos serán los que cierren la historia.

ACTORES Y PERSONAJES DE “LOVE IS IN THE AIR” 2

FOX ha anunciado los nombres de los actores que regresarán en los nuevos episodios, aunque sin grandes sorpresas.

Kerem Bürsin como Serkan

Hande Erçel como Eda

Neslihan Yeldan como Aydan

Evrim Doğan como Ayfer

Anıl İlter como Engin

Elçin Afacan com Melo

Başak Gümülcinelioğlu como Piril

Alican Aytekin como Seyfi

Sarp Bozkurt como Erdem

Sinan Albayrak comoKemal

Hasta el momento las ausencias son: Bige Önal (Selin), Aysegül Issever (Semiha) e Ilayda Çevik (Balca)

DÓNDE VER “LOVE IN IN THE AIR” 2 EN ESPAÑA

Si los planes continúan como hasta ahora, Telecinco seguirá emitiendo la telenovela turca todos los martes a las 23:00 horas. Además, del capítulo doble que emite Divinity de lunes a viernes a las 17:45 hora y 22:00 horas.

Además, el programa podrá ser visto en Mitele, la plataforma de streaming de Mediaset, cuya suscripción Mitele PLUS básico tiene un valor de 4 euros al mes.