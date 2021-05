La relación de Eda y Serkan Bolat, protagonistas de “Love Is in the Air”, ha sido, desde el inicio de la historia, una montaña rusa de altibajos. La telenovela turca, que es un éxito en España, se encuentra en uno de los momentos más esperados por los fanáticos: la boda de la joven florista y el arquitecto; sin embardo, para llegar allí, no la han tenido nada fácil y tuvieron que sortear más de un problema.

“Love Is in the Air” ha sido renovada para 13 capítulos más, lo que posiblemente signifique que la pareja protagonista se encuentre con problemas hasta que, finalmente, logres ser felices para siempre. Aunque quizá eso no pase todavía, teniendo en cuenta que el capítulo de esta semana, Serkan ha sufrido un accidente de avión. Aun así, si algo nos ha enseñado esta ficción es que el amor de los protagonistas está por encima de todo. Recordemos todos y cada uno de los problemas a los que se han enfrentado.

LOS PROBLEMAS QUE HAN SUPERADO EDA Y SERKAN EN “LOVE IS IN THE AIR”

LA INSENSIBILIDAD DE SERKAN

Cuando la historia comenzó, es decir, cuando Eda y Serkan Bolat se conocieron, las cosas no empezaron con mucho amor, como lo muestran ahora. De hecho, el empresario se mostraba como alguien insensible, con frialdad al momento de relacionarse con la florista. El empresario era el típico hombre de negocios centrado en su trabajo y sin tiempo para el amor.

Serkan tenía grandes dificultades para mostrar sus sentimientos. Este carácter era totalmente opuesto al que tenía Eda. Afortunadamente, ella logra cambiarlo y le enseña a vivir la vida sin estar tan pendiente de su empresa. Cuando finalmente esto ocurre, el empresario logra abrir su corazón y expresar sus sentimientos para con la joven florista. Pasó poco tiempo, sin embargo, para que un nuevo problema aparezca.

LA MUERTE DE LOS PADRES DE EDA

Cuando Serkan se declara a Eda, la relación comienzo a fluir y va por buen camino. Comienzan a planear su vida juntos en Italia. Pero una sombra del pasado aparece para separarlos y destruir todo lo que ya habían logrado. El empresario se entera que su padre es el culpable de la muerte de los padres de su amada. Recurrieron a una empresa subcontratada para construir la casa y éstos utilizaron materiales baratos, lo que dio lugar al derrumbe.

La primera reacción de Serkan fue evitar que Eda se entera, por ello, decide terminar con ella sin darle ninguna explicación. Tras la separación, pasan varios capítulos en los que ella siente mucho rencor y odio, mientras que él desea volver a su lado.

SELIN Y BALCA

Selin lleva mucho tiempo junto a la familia Bolat y es alguien que odiar ver a los protagonistas juntos. La joven tenía pensado que sería ella quien termine junto al empresario, por eso no acepta que él se enamore de Eda. Además, ha sido la causante de más de una pelea de la pareja.

En los episodios más recientes, Balca, la nueva relacionista pública de la empresa, apareció para crear más problemas. Eda está celosa de ella, aunque Serkan no se ha sentido atraído por la joven en ningún momento. Eso sí, ha sido una complicación en la historia y más cuando apareció la abuela de la protagonista.

LA ABUELA DE EDA

Hasta ahora, Semiha, la abuela de Eda, ha sido el mayor problema que ha tenido que enfrentar Eda y Serkan. La mujer no estaba dispuesta a aceptar que su nieta acabase con los responsables de la muerte de su hija. Por ello, inició un plan de venganza para destruir sus vidas.

De hecho, por su culpa, el empresario terminó en la cárcel acusado de delitos que no había cometido. Semiha, además quiere que su nieta termine con el príncipe Seymen, otro personaje que aparece para intentar separarlos. En uno de los últimos acontecimientos de la historia él mandó a secuestrar a Eda. Está obsesionado con ella por el enorme parecido que guarda con su esposa fallecida.