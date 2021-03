“Love Is in the Air” es la telenovela turca del momento que ha conquistado España con la historia de amor de Eda y Serkan Bolat, interpretados por Hande Erçel y Kerem Bürsin, respectivamente. Si bien la audiencia puede seguir la ficción por Telecinco y Divinity, la telenovela lleva muchos más capítulos emitidos en su país de origen.

Dicho esto, la diferencia de capítulos emitidos en ambos países hace que se sepa lo que sucederá con los personajes mucho antes que sean emitidos fuera de la señal turco. Es lo que pasó con uno de los momentos más impactantes de “Love Is in the Air” y que los fans en Turquía lo hicieron público hace unas semanas. ¿De qué se trata?

Vale decir que los capítulos que se emiten en Turquía son de más de 2 horas y en España se dividen en varias partes, por lo que el número de episodios no concuerda entre ambos países. Por ello, lo que pasó en el episodio 28 de “Sen Çal Kapimi”, la serie original, será emitido mucho después en Telecinco y Divinity. Pero vayamos al punto.

Serkan Bolat (Kerem Bürsin), protagonista de 'Love is in the air' (Foto: MF Yapim)

EL ACAPÍTULO QUE CAMBIARÁ TODO EN “LOVE IS IN THE AIR”

A finales de enero de 2021, los fans turcos se preparan para ver la boda de Eda y Serkan, pero quedaron horrorizados al ver que el avión en el que viajaba el empresario desaparecía sin dejar rastro alguno. A raíz de esto, se empezó a especular que el actor dejaba la serie, por lo que muchos televidentes pensaron que su personaje realmente murió en ese viaje a Italia.

Esta escena ha ocasionado que muchos fans realicen en Internet la búsqueda “Serkan Bolat muere al final”. La preocupación llegó a España y pasó lo mismo, pensado que realmente el actor se había alejado de “Love Is in the Air”. Nada más lejos de la realidad. Por supuesto, Kerem Bürsin no abandonó la producción turca.

En la ficción, el arquitecto apareció, sin memoria y ningún recuerdo de Eda junto a Selin (Bige Önal), obligando a los protagonistas a empezar de cero su relación. Serkan perdió la memoria en el accidente aéreo y olvidarse el ‘sí’ en el altar. Este episodio, como era de esperarse, levantó los números de audiencia en Turquía, lo que tal vez ocurra en España cuando se emita el mencionado capítulo.