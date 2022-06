“Love Is in the Air” se convirtió en una de las series turcas más exitosas a nivel internacional. Si bien la ficción llegó a su final el 8 de septiembre de 2021 por FOX Turquía, aún siguen saliendo a la luz secretos de rodaje o curiosidades detrás de las cámaras, como la vez que Kerem Bürsin no quiso grabar una escena con Hande Erçel en la última temporada.

La comedia romántica, titulada originalmente “Sen Çal Kapımı”, lanzó a la fama en 2020 a sus protagonistas Kerem Bürsin y Hande Erçel, quienes fueron novios en la vida real, considerados hoy dos de los actores turcos más famosos a nivel internacional. Si bien ambos están en otros proyectos profesionales, lo cierto es que siempre se les recordará en sus personajes de Serkan Bolat y Eda Yildiz.

Entre los datos anecdóticos de la serie se reveló que en la última temporada de “Love Is in the Air” ocurrió un cambio de última hora. Y es que Kerem Bürsin no quiso grabar una escena con Hande Erçel y fue reemplazado por un doble. ¿Qué pasó? Aquí todos los detalles.

Hande Erçel y Kerem Bürsin en los papeles de Eda Yildiz y Serkan Bolat, respectivamente, en “Love Is in the Air” (Foto: MF Yapım)

LA ESCENA QUE KEREM BÜRSIN NO QUISO GRABAR CON HANDE ERÇEL EN “LOVE IS IN THE AIR”

Durante las grabaciones de la última temporada de “Love Is in the Air”, Kerem Bürsin se negó a grabar una escena con su coprotagonista y exnovia, Hande Erçel. ¿El motivo? El actor turco pidió al director del capítulo que lo reemplazara por un doble.

La escena en cuestión se realizó en la costa de Antalya o Turquía. Debido a la época en la que estaban rodando y la temperatura del agua, Bürsin prefirió no hacer la secuencia para evitar un ataque de hipotermia.

Según Sensacine, en un principio la escena estaba ideada para que fuera más cercana y con planos más detallados de los actores protagonistas, pero este cambio de última hora dificultó obligó al equipo de producción ha realizarla de otra manera.

Fue así como se optó por realizar un plano general y desde lejos para que no se notara excesivamente que Kerem Bürsin había sido reemplazado por un doble.

LOS PERSONAJES DE KEREM BÜRSIN Y HANDE ERÇEL EN “LOVE IS IN THE AIR”

Hande Erçel como Eda Yıldız: Es una joven inteligente, honesta, bella y con un gran talento. Perdió a sus padres cuando era niña, pero a pesar de la tragedia se ha convertido en una chica noble y optimista. Ella lleva años ayudando a su tía con la floristería. Esta labor ha desarrollado en ella su amor por las plantas y su deseo de convertirse en arquitecta paisajista.

Kerem Bürsin como Serkan Bolat: Es un joven carismático, guapo y trabajador, cualidades que le han permitido incrementar el volumen de negocio de la compañía de su padre. Es un arquitecto obsesionado siempre con ganar, que se mueve como pez en el agua en el mundo de los negocios. El trabajo y el éxito son los grandes motores de su vida hasta que conoce a Eda y todo cambia.