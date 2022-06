El galán turco Kerem Bürsin, de 35 años, si bien pasa por su mejor momento profesional, tras alcanzar la fama internacion por haber protagonizado “Love Is in the Air”, ha querido ir más allá e incursionar en el mercado del metaverso. ¿De qué se trata?

Bürsin ha conseguido hacerse un lugar importante en el mundo de la actuación, convirtiéndose en unos de los rostros más aclamados de la pequeña pantalla, tanto en Turquía, como en otros países como España, donde se le ve muy seguido.

El intérprete turco que saltó a la fama tras protagonizar “Love Is in the Air”, donde conoció y se enamoró de la actriz Hande Erçel, tiene millones de seguidores que están esperan verlo de nuevo en las pantallas. Y lo harán, pero ahora te contamos sobre su nuevo proyecto, que no tiene nada que ver con las telenovelas.

¿CUÁL ES EL NUEVO TRABAJO DE KEREM BÜRSIN EN EL METAVERSO?

El actor turco Kerem Bürsin, si bien alista varios proyectos actorales, ha decidido incursionar en el mercado del Metaverso. El pasado 15 de junio estuvo en Madrid para la presentación de Olyverse, la marca de entretenimiento digital 3.0 de Olyseum.

Y es que el galán otomano, junto a Álvaro Morte (el profesor en La Casa de Papel), forman parte de un proyecto que ha creado esta empresa: la primera NFS (Non-Fungible Story) de películas de animación 3D en el metaverso, basadas en una colección de NFTs, explica en medio Sensacine.

“A ver, sé que es difícil de comprender, pero es algo increíble. Ésta es la primera NFS, que quiere decir ‘Historia No Fungible’, y eso es lo que más me emociona, que somos los primeros del mundo y que después de nosotros quizás estas cosas se volverán más comunes. Pero, honestamente, hay conceptos y procesos que yo tampoco entiendo”, dijo el actor a la revista “Pronto”.

Bürsin ha decidido ampliar sus horizontes, viendo el camino trazado por el famoso profesor de “La casa de papel”. El pasado 14 de noviembre, Morte comenzó esta iniciativa y llegó a agotarse en 84 segundos. Consiguió recaudar un total de un millón de dólares en la preventa.

Kerem Bürsin se abre a nuevo horizontes (Foto: Olyverso)

¿En qué consiste el proyecto?

Esta plataforma, mediante un formato audiovisual, tiene como objetivo poner en contacto a los actores y a las actrices con sus fans a través de activos digitales ensamblados en historias contadas por los mejores directores.

¿QUÉ PROYECTO TIENE KEREM BÜRSIN EN ESPAÑA?

El actor turco Kerem Bürsin tiene en mente comprarse una casa en Madrid, pues se ha declarado enamorado de la capital española, sobre todo por su gente. El actor tiene un proyecto que muy pronto comunicará a sus millones de seguidores.

“No creo que pueda decir nada, pero pronto habrá una sorpresa”, declaró en una entrevista con Europa Press en su retornó a España. “Esta ciudad es muy bonita. Creo que lo que la hace más atractiva y hermosa es la atmósfera que crea la gente”, aclaró el galán de “Love Is in the Air” que está llevando clases de español con una persona de su entorno. MÁS DETALLES AQUÍ.