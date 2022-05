Kerem Bürsin es uno de los galanes más cotizados en Turquía y es recordado por protagonizar la telenovela “Love Is in the Air”, además de varias películas. Sin embargo, el artista otomano tuvo que empezar desde cero y realizar distintos trabajos, uno de ellos fue ser chófer de Margot Robbie y varias estrellas del cine. Lo que muchos se preguntan es: ¿cuánto le pagaban por hacer eso?.

A los 12 años, cuando aún era un adolescente, Kerem Bürsin junto a su familia decidieron migrar a los Estados Unidos sin imaginar que con el paso del tiempo llegaría a convertirse en toda una celebridad en el mundo de la actuación.

El galán turco desde muy pequeño se sintió atraído por la actuación y por su esfuerzo fue elegido mejor actor de teatro en una competencia de la escuela secundaria en los Estados Unidos. Pero Kerem Bürsin no se quedaría contento y buscaría tener empleos que le ayudaran en su economía para continuar con sus estudios de actuación.

Kerem Bürsin es muy famoso por haber protagonizado la telenovela "Love Is in the Air" (Foto: Kerem Bürsin/Instagram)

Algunos trabajos ocasionales que realizó fue como portero de clubes, así también mesero o limpiador en el gimnasio y como entrenador de deportes, según señaló en una entrevista al al canal de YouTube de Ibrahim Selim.

Pero uno de los trabajos que mas recuerda es cuando fue chófer de varias estrellas de Hollywood, entre ellas Margot Robbie.

Kerem Bürsin durante la entrevista al canal de YouTube de Ibrahim Selim. (Foto: Kerem Bürsin/Instagram)

CUÁNTO GANABA KEREM BÜRSIN CUANDO TRABAJÓ COMO CHÓFER DE MARGOT ROBBIE Y OTROS ACTORES

Kerem Bürsin sostuvo -según Sensacine- que la actriz australiana Margot Robbie recién empezaba a ser conocida por aquella época y luego sería toda una celebridad.

Fue en esa entrevista al canal de YouTube de Ibrahim Selim donde revelaría cuánto era lo que ganaba por ser chófer de las distintas estrellas de Hollywood.

“Llevaba a actores en una compañía por 75 € (euros) al día. Llevaba a actores extranjeros a los lugares que querían ir. Me dijeron que vendría Margot Robbie, no sé si era famosa en ese momento. Ella iba a un casting”, indicó.

En esta entrevista Kerem Bürsin reveló algunos datos poco conocidos sobre él (Foto: Kerem Bürsin/Instagram)

También comentó que fue chófer de Margot Robbie durante dos semanas y con el tiempo ella se convertiría en toda una celebridad de Hollywood.

KEREM BÜRSIN DEJÓ SU NATAL TURQUÍA DESDE PEQUEÑO

Kerem Bürsin también ha revelado que durante su infancia tuvo que dejar su natal Turquía y viajar por varios países junto a su familia. Esto debido a que su padre trabajaba en una industria petrolera.

“Pasé mi infancia en el extranjero. Siempre estábamos construyendo una nueva vida. La ventaja es que no importa dónde, estás en el mundo. Y el patrón humano es el mismo”, sentenció.

Con el paso del tiempo Kerem Bürsin llegó a convertirse en todo un galán de las telenovelas turcas y su fama y popularidad incrementaron a nivel internacional.