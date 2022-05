Hande Erçel y Kerem Bürsin eran una de las parejas más queridas y famosas en el mundo de la actuación de Turquía. El amor los envolvió durante varios meses y nadie sospechaba que toda esa magia llegaría a su fin. Fue a inicios del 2022 cuando se oyeron los rumores que habían terminado, pero a la fecha ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto. Lo que muchos se preguntan es si, al menos, seguirán siendo amigos.

Fue durante las grabaciones de la telenovela “Love Is in the Air” cuando los actores Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron y, precisamente, ese sería el lugar donde nació el amor entre ambos.

Su relación era una de las más estables y duraderas en el mundo de la actuación, pero de un momento a otro todo cambiaría. Esto también sorprendió a los fans de la pareja que hacían votos y esperaban que se atrevieran a dar un paso más: el matrimonio.

MÁS INFORMACIÓN: La mansión que Hande Erçel compró en Estambul y que compartió con Kerem Bürsin

Hande Erçel y Kerem Bürsin son los protagonistas de “Love Is in the Air” (Foto: MF Yapım)

Si bien los actores no han dado un pronunciamiento oficial de lo que sucedió con su romance, muchas han sido las versiones e hipótesis que se han oído a la fecha. Aunque fue Hande Erçel quien rompió este silencio, pero ¿qué dijo?

Hande Erçel y Kerem Bürsin eran una de las parejas más famosas en Turquía (Foto: Kerem Bürsin / Instagram)

¿HANDE ERÇEL Y KEREM BÜRSIN TODAVÍA SIGUEN SIENDO AMIGOS?

Desde hace varios meses atrás los fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin desean saber qué ocurrió con su relación sentimental o si aún continúan manteniendo una amistad como cuando iniciaron las grabaciones de la telenovela “Love Is in the Air”.

Ante ello, la actriz respondió a los medios de comunicación de Turquía quienes le hicieron la consulta del caso.

“¿Sigue la amistad con Kerem Bürsin?”, preguntaron los hombres de prensa. La respuesta de Hande Erçel no se hizo esperar y respondió enérgicamente.

¿Hande Erçel y Kaan Yıldırım son novios? Los rumores que han incomodado a la actriz, pero que no ha negado ni confirmado (Foto: Hande Erçel/Instagram)

“Es una pregunta muy superflua, ¿de acuerdo? No estoy hablando de estas cosas, no hay necesidad de ellas”, expresó la actriz turca según el portal it.blastingnews.

Tal respuesta ha sido interpretada por muchos fans como que desea continuar con el silencio respecto a su relación con el galán otomano o que siguen siendo amigos y no hay necesidad de recordar eso.

¿CUÁNDO KEREM BÜRSIN SE DIO CUENTA DEL AMOR QUE SENTÍA POR HANDE ERÇEL?

Durante una entrevista, en el 2021, en el programa italiano Verissimo, Kerem Bürsin contó cómo se enamoró de su compañera de reparto en “Love Is in the Air”. Además, el actor confesó que ambos decidieron hacerlo público porque querían vivir plenamente su vida, sin tener que ocultar nada de lo que le hace feliz.

“¿Cuándo saltó la chispa con Hande Erçel?”, le preguntó la presentadora Silvia Toffanin.

El actor contestó: “Tanto Hande como yo teníamos un gran respeto profesional por nuestro trabajo. Es una persona hermosa en todos los sentidos. Primero nos hicimos muy buenos amigos y respetábamos nuestro trabajo. Creo que esto es lo más importante”, comenzó a narrar.

“Estábamos juntos todos los días, durante muchas horas seguidas y en algún momento se hizo difícil verla simplemente como una amiga. Es hermosa y es una persona excepcional. Luego saltó esa chispa entre nosotros. Se encendió al cabo de un tiempo”, reveló Bürsin.