¿Quién es Kaan Yıldırım? El galán turco ha sido relacionado con la famosa actriz Hande Erçel, quien terminó su relación sentimental a inicios de 2021 con Kerem Bürsin, su coprotagonista de “Love Is in the Air”. Por ello, después de que ambos se eliminaran de redes sociales, muchos se han peguntado sobre quien sería el nuevo amor de la estrella de las telenovelas.

MÁS INFORMACIÓN: Hande Erçel y las pistas de un supuesto romance

A Hande se le ha buscado una pareja desde que culminó su relación de ensueño, uno que parecía sacado de la ficción. Porque la historia de Eda y Serkan no solo se ganó al público por lo mostrado en la televisión sino por el anuncio de que los protagonistas llevaron el romance a la realidad.

Por ejemplo, los medios turcos especularon que la artista se encontraba saliendo con Atasay Kamer, el director general de la firma de joyas Atasay Jewelry. Sin embargo, Hande se encargó de desmentirlo a través de su círculo más cercano.

MÁS INFORMACIÓN: Los novios que tuvo Hande Erçel antes de Kerem Bürsin

Ahora, de acuerdo a las imágenes de tV100Magazin, todas las miradas han sido puestas en Kaan Yıldırım, con quien Erçel abandonó un club nocturno a primeras horas de la mañana. Fueron sorprendidos por los reporteros y la actriz turca prefirió guardar silencio.

Kaan Yıldırım suele subir contenido de sus trabajos por redes sociales. (Foto: Kaan Yıldırım / Instagram)

¿QUIÉN ES EL NUEVO NOVIO DE HANDE ERÇEL, KAAN YILDIRIM?

¿Quién es Kaan Yıldırım?

Kaan Yıldırım es un actor turco que se casó, en 2016, con Ezgi Eyüboğlu. La ceremonia se realizó en la mansión Esma Sultan, en Ortaköy. La pareja, sin embargo, terminó por divorciarse el 26 de junio de 2019. Ahora ha sido relacionado con Hande Erçel.

Kaan Yıldırım está divorciado y se viene abriendo paso en la televisión. (Foto: Kaan Yıldırım / Instagram)

¿Qué edad tiene?

El intérprete Kaan Yıldırım tiene la edad de 35 años. Nació en Estambul, Turquía, el 24 de diciembre de 1986. Terminó los estudios en Marketing por la Universidad Brunel de Londres. Además, aprendió sobre la actuación en la Academia de Ciencias de la Comunicación de Başkent.

Kaan Yıldırım en una fotografía para sus redes sociales. (Foto: Kaan Yıldırım / Instagram)

¿En qué telenovelas ha trabajado?

El actor turco empezó en la televisión con un papel secundario en “Kayıp”, en 2013. También formó parte del elenco de “Ulan İstanbul”. Mientras que, en 2015, protagonizó “Adı Mutluluk” junto a Eyüboğlu, su exesposa. Luego, tuvo el papel principal de “Halka”, donde compartió roles con Erçel. Desde 2019 da vida a Mehmet Ali Çağlar en “Hekimoğlu”, la adaptación turca de la serie estadounidense “House”.

¿Qué publica en sus redes sociales?

Kaan Yıldırım suele publicar fotografías de su vida cotidiana, donde destacan los momentos de ejercicios, los paseos, su familia y las mascotas que tiene, en especial los perros. También se le ha visto montando caballos y disfrutando la vida con sus seres queridos. Tiene un millón de seguidores en Instagram.

FOTOS DE KAAN YILDIRIM EN INSTAGRAM