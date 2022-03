La ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue dando de qué hablar. Desde que a inicios de 2022 empezaron los rumores sobre el presunto fin de su relación, los protagonistas de “Love Is in the Air” han preferido mantenerse en silencio, pero sus movimientos confirman que el amor acabó: cada uno está haciendo su vida por separado, ambos borraron todas las fotos que tenían juntos y ahora ya no se siguen por las redes sociales.

Primero fue Hande Erçel quién borró las fotografías de sus redes sociales con el que fuera su novio, luego Kerem Bürsin hizo lo mismo y eliminó todo rastro de su relación con la también modelo. Estos movimientos no han pasado desapercibidos para sus fans ni para los medios turcos, que reportaron que los actores estaban separados desde la última semana de enero 2022.

Si te metes en el perfil de Instagram de Hande Erçel o en el de Kerem Bürsin ya no existen las postales de sus vacaciones en Maldivas, donde anunciaron oficialmente su relacion, en abril del 2021. Eso quedó en el pasado y ahora los actores turcos están enfocados en sus proyectos profesionales, cada uno por su lado, como lo vienen mostrando desde hace unos meses.

Los medios turcos afirman que Hande Erçel y Kerem Bürsin están separados desde la última semana de enero 2022 (Foto: Kerem Bürsin / Instagram)

HANDE ERÇEL, CASI ELIMINADA POR COMPLETO DE LA VIDA DE KEREM BÜRSIN

Luego de que Hande Erçel borró todo rastro que lo uniera a su entonces novio, Kerem Bürsin ha hecho lo mismo y ha dado el siguiente paso: eliminó de sus ‘amigos’ de Instagram a la popular actriz y modelo.

A comparación de la actriz de 28 años, los movimientos de Bürsin han sido menos drásticos desde el principio. Primero publicó algunos vídeos practicando boxeo, algo que había dejado de lado durante su relación con Erçel.

Los mensajes que acompañaban a uno de ellos dieron que hablar: “Rutina matinal. Levántate para brillar”. Y tanto el hashtag #theonlywayisthrough (el único camino es atravesar), como la frase mención a un amigo diciendo “Estamos de vuelta hermano”, se añadieron a la especulación de que Bürsin pretendía dar a entender que volvía a su vida y que todo seguía adelante.

Después de esta publicación, Hande subió un comentario junto a una foto suya diciendo: “No queda nada”. Este movimiento ocurrió después de que la actriz decidió borrar las fotografías de su romance con el actor.

Luego, la protagonista de “Love Is in the Air” publicó un gran número de fotografías de su estancia en Londres, donde se la veía sola, lo que también acrecentó el rumor de que estaba poniendo distancia con Kerem Bürsin.

Desde que empezaron los rumores de ruptura, a Hande Erçel y Kerem Bürsin se les ha visto enfocados en sus proyectos profesionales y hacer su vida por separado. Ya no hay interacción entre ellos en las redes sociales, ni las románticas fotografías que solían compartir juntos.

Los medios turcos reportaron que Hande Erçel y Kerem Bürsin estaban separados desde la última semana de enero 2022. La actriz fue la que habría tomado la decisión definitiva y la presencia de Demet Özdemir -con quien mantiene una aparente enemistad- en uno de los proyectos en los que iba a trabajar su ahora exnovio tampoco habría ayudado a la situación.

Aunque hasta el momento se han mantenido en silencio, Hande Erçel y Kerem Bürsin han borrado las fotografías que tenían en común. Aquellas postales románticas, donde evidenciaban el amor y respeto que se tenían el uno al otro, ya no existen en sus cuentas de Instagram.