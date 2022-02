¿Hande Erçel y Kerem Bürsin se separaron? Los rumores de la ruptura entre los protagonistas de “Love Is in the Air” se hacen cada vez más fuerte después de que los actores eliminaran las fotografías románticas en sus cuentas oficiales de Instagram. Las estrellas de las telenovelas no se han pronunciado oficialmente sobre su relación sentimental, pero la prensa de su país ya da por hecho que los artistas se habrían separado en enero de 2022.

MÁS INFORMACIÓN: La vida de la actriz turca Hande Erçel en Londres sin Kerem Bürsin

Así lo señaló Hurriyet sobre la situación de las celebridades otomanas. Trascendió que habrían terminado a finales de dicho mes y las especulaciones no se hicieron esperar acerca de los motivos.

Uno de los posibles factores de la separación irreconciliable de Hande y Kerem habría sido la noticia de que el galán formaría parte de la nueva telenovela “Entre el mundo y yo” (“Dünya’yla Benim Aramda”) junto a Demet Özdemir, quien sería su rival en la industria.

Según los medios turcos, las actrices no se llevan bien y el hecho de que no se sigan en las redes sociales es un principal ejemplo de esta mala relación. Por ello, al enterarse de que su pareja iba a estar al lado de Demet, hasta compartiendo escenas subidas de tono, habría sido el detonante para el final de su historia de amor.

Hande Erçel y Kerem Bürsin cuando eran los protagonistas de “Love Is in the Air”. (Foto: MF Yapım)

¿DE QUÉ MANERA PASARON HANDE ERÇEL Y KEREM BÜRSIN SUS ÚLTIMOS DÍAS COMO PAREJA?

Los medios turcos como Hurriyet han señalado que Hande Erçel y Kerem Bürsin habrían terminado su relación en enero de 2022. Lo que se ha sabido es que los últimos días de su romance la pasaron separados, puesto que Hande viajó a Sapanca para el cumpleaños de su hermana Gamze, sin Kerem.

De igual manera, en febrero, la actriz turca ha viajado a Londres para seguir avanzando en su carrera y con muchos rumores de que estaría considerando la opción de mudarse. Kerem, por supuesto, no aparece en ninguna fotografía.

Mientras que el galán turco rompió su silencio después de un mes de informaciones sobre su separación, coincidiendo con el hecho de que Hande eliminó sus fotografías románticas, para subir un video donde se le ve ejercitándose y colocando una llamativa descripción, que para muchos tiene que ver con su estado actual: “Paliza matutina... Levantarse y brillar”.

¿POR QUÉ HANDE ERÇEL RECHAZÓ UNA PROPUESTA DE DISNEY PLUS ?

Además, se supo que Hande Erçel, de 28 años, ha dejado claro que las escenas íntimas o de sexo no van con ella y ese contenido estaba dentro de una propuesta de Disney+ que rechazó. La plataforma de streaming, en principio, había pensado en una ficción protagonizada por Hande Erçel y Buğra Gülsoy, actor de “Mi hija” y “Amor a segunda vista”, de acuerdo con el portal Sensacine, basándose en información de los medios turcos.

La actriz de “Love is in the air”, de 27 años, estuvo de acuerdo en participar en “Mi relación con el mundo” o “Entre el mundo y yo” (“Dünya’yla Benim Aramda”, en turco), pero pidió que retiraran una apasionada escena que aparecía en uno de los capítulos. La guionista de la serie, la famosa Pinar Bulut, no quiso sacarla del libreto, por lo que Erçel prefirió rechazar la propuesta.

La oferta también llegó a Neslihan Atagül, de “La hija del embajador”, pero finalmente fue aceptada por Demet Özdemir, quien hará el protagónico junto a Kerem Bürsin. Eso habría sido la causa del fin de la relación de la pareja, pues es conocido que ambas actrices no tienen una buena relación. Finalmente, Kerem no hará el personaje, sino Buğra.

La actriz Hande Erçel en un paseo durante su estadía en Londres. (Foto: Hande Erçel / Instagram)

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO HANDE ERÇEL PARA OLVIDAR A KEREM BÜRSIN?

Finalmente, a pesar de todo el ruido mediático sobre su separación, los actores prefieren el silencio y seguir con sus actividades cotidianas y laborales. Hande Erçel tiene claro qué es lo que necesita en este momento y la joven ha vuelto a esas pequeñas cosas que la hacen feliz.

Una de ellas son sus perros, a los que quiere mucho, al punto que la actriz ha participado en un programa de la televisión turca centrado en esta temática, demostraron que sus mascotas son importantes en su vida. Si deseas saber qué más está haciendo la joven HAZ CLIC AQUÍ.

FOTOS DE HANDE ERÇEL EN INSTAGRAM