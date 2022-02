El fin de la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue dando de qué hablar. En medio de fuertes rumores de ruptura y ante el silencio de la pareja favorita de Turquía, la actriz de “Love Is in the Air” ha hecho un movimiento que confirma que el amor acabó: borró todas las fotos que tiene con el intérprete de 34 años.

Aunque los protagonistas de “Love Is in the Air” no se han pronunciado hasta el momento, ni existe un comunicado oficial, sí hay una serie de pistas que, a primera vista, confirman que después de casi dos años, el romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin llegó a su fin.

Los medios turcos reportan que Hande Erçel y Kerem Bürsin estaban separados desde la última semana de enero 2022. La actriz fue la que habría tomado la decisión definitiva y la presencia de Demet Özdemir -con quien mantiene una aparente enemistad- en uno de los proyectos en los que iba a trabajar su novio tampoco habría ayudado a la situación.

Los medios turcos reportan que Hande Erçel y Kerem Bürsin estaban separados desde la última semana de enero 2022 (Foto: MF Yapım)

HANDE ERÇEL BORRÓ TODAS SUS FOTOS CON EL ACTOR KEREM BÜRSIN

Un mes después de que comenzaran los rumores de ruptura, Hande Erçel ha borrado las fotografías con el que fuera su novio Kerem Bürsin. El movimiento de la actriz de 28 años ha quedado en evidencia en su cuenta oficial de Instagram, como una confirmación- a su manera- de que la relación llegó a su fin.

Desde que hicieron pública su relación- en abril del 2021- los usuarios solía ver que Hande Erçel y Kerem Bürsin compartían continuamente imágenes y videos en sus redes sociales donde evidenciaban que su relacion iba viento en popa. Sin embargo, todo cambió a inicios de este año, cuando comenzaron los fuertes rumores de separación.

Aunque no se ha pronunciado sobre la ruptura, Hande Erçel ha borrado las fotografías que tenía en común con Kerem Bürsin. Aquellas postales románticas, donde evidenciaban el amor y respeto que se tenían el uno al otro, ya no existen en la cuenta de Instagram de la actriz.

Sin embargo, Hande Erçel no ha borrado del todo el rastro de Kerem Bürsin (al que todavía sigue en Instagram), sino tan solo ha eliminado aquello que tiene que ver con su historia amor.

En sus redes podemos seguir viendo imágenes junto al actor que fueron tomadas durante el rodaje de “Love is in the air”, la serie que los lanzó a la fama mundial y que cambió sus vidas. Las instantáneas tomadas durante ese año y medio que pasaron en el set de grabación ha querido dejarlas como recuerdo de una etapa profesional inolvidable.

Por su parte, Kerem Bürsin aún mantiene las fotografías con Hande Erçel. El actor turco-por el momento- no ha eliminado los bonitos recuerdos que tiene con su coprotagonista de “Love Is in the Air” y aún podemos ver en su cuenta de Instagram las románticas postales.

Por ejemplo, la fotografía con la que se declaró a Erçel días después de regresar de su viaje a Maldivas aún la mantiene publicada. “En medio del océano con una canoa y solo nosotros dos... perfecto”, escribió el actor en la descripción.

Y es precisamente en esta publicación en la que los fans de los actores de “Love is in the air” están dejando sus mensajes sobre lo ocurrido y lamentan profundamente la ruptura.

“Sepa el valor de esta foto que nos queda. La leyenda de #hanker ha llegado a su fin a partir de hoy. Lo siento, pensé que era un amor que nunca terminaría. Buena suerte y sé feliz”, escribió una seguidora en las redes sociales.