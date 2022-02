Hande Erçel, una de las actrices más famosas de la farándula turca a nivel internacional, gracias a su papel protagónico en “Love Is in the Air, donde conoció a su exnovio Kerem Bürsin, ha decidido tomarse su tiempo para elegir su próximo papel. ¿Qué tipo de personaje le gustaría hacer?

La joven actriz de (“Sen Çal Kapımı”, en su idioma original), si bien está alejada de las cámaras y también de Bürsin, se muestra muy activa en las redes sociales, donde tiene 26.7 millones se seguidores, superando a muchas estrellas de Hollywood. En los últimos días ha posteado que fue portada en la revista Elle y, además, aparece modelando para algunas marcas. La prensa, además, no deja se hablar de ella… Todos la aclaman.

Hande Erçel es consciente de su fama y, por eso, ha decido tomarse su tiempo y tener claro qué es lo que gustaría hacer. Como ya sabemos lo que no irá dentro de ninguno de sus personajes son las escenas íntimas o de sexo. “No van con ella”, ha dicho y por eso rechazó una producción de Disney+. Y, ¿qué es lo que va con Erçel?

¿CUÁL ES EL TIPO DE PERSONAJE QUE A HANDE ERÇEL LE GUSTARÍA INTERPRETAR?

Hande Erçel está evaluando las nuevas propuestas de proyectos que le llegan y, según ha declarado a la revista Elle Turquía, es muy meticulosa al momento de elegir sus papeles.

“Hay escenas que he leído y evaluado. En mi próximo trabajo quiero darle espíritu a una mujer fuerte que tiene un problema, tiene una causa, tiene una postura en contra de la vida. Esto inspirará a la audiencia con su vida y postura, y ocupará un lugar en su corazón”, señala la actriz, de acuerdo a un extracto de la entrevista a la mencionada publicación.

Su fama le permite ser más selectiva por eso no dudó en rechazar un papel de Disney Plus que le pedía una escena íntima. Sin embargo, si tiene contrato con la plataforma digital sobre un proyecto que se comenzará a transmitir en Turquía muy pronto.

¿POR QUÉ HANDE ERÇEL RECHAZÓ UNA PROPUESTA DE DISNEY PLUS ?

Hande Erçel, de 27 años, ha dejado claro que las escenas íntimas o de sexo no van con ella y ese contenido estaba dentro de una propuesta de Disney+ que rechazó La plataforma de streaming, en principio, había pensado en una ficción protagonizada por Hande Erçel y Buğra Gülsoy, actor de “Mi hija” y “Amor a segunda vista”, de acuerdo con el portal Sensacine, basándose en información de los medios turcos.

La actriz de “Love is in the air”, de 27 años, estuvo de acuerdo en participar en “Mi relación con el mundo” o “Entre el mundo y yo” (“Dünya’yla Benim Aramda”, en turco), pero pidió que retiraran una apasionada escena que aparecía en uno de los capítulos. La guionista de la serie, la famosa Pinar Bulut, no quiso sacarla del libreto, por lo que Erçel prefirió rechazar la propuesta.

La oferta también llegó a Neslihan Atagül, de “La hija del embajador”, pero finalmente fue aceptada por Demet Özdemir, quien hará el protagónico junto a Kerem Bürsin. Eso habría sido la causa del fin de la relación de la pareja, pues es conocido que ambas actrices no tienen una buena relación. Finalmente, Kerem no hará el personaje, sino Buğra.

¿QUIÉN ES HANDE ERÇEL?

Hande Erçel es una actriz y modelo turca. Ha ganado dos premios Golden Butterfly Awards y es conocida por su papel principal en Aşk Laftan Anlamaz, Güneşin Kızları, Halka y Sen Çal Kapımı.

Hande comenzó su carrera en el modelaje y en 2012 consiguió convertirse en Miss Turquía. Después se dio cuenta que le gustaba la actuación y empezó a encauzar su camino en ese campo. Poco a poco fue adquiriendo popularidad gracias a su participación en diversas series, donde destacó por su talento, belleza y versatilidad.