¿La pareja más popular de Turquía rompió? Los medios turcos han reportado que Hande Erçel y Kerem Bürsin, los protagonistas de la exitosa telenovela “Love Is in the Air”, han terminado su relación de casi dos años, pero ellos no se han pronunciado al respecto ¿Qué están haciendo ahora?

“Love Is in the Air” fue el lugar donde nació el amor entre ambos actores quienes en la actualidad se han convertido en artistas muy famosos y reconocidos por los fanáticos de los dramas otomanos.

Su romance se confirmó en abril del 2021, luego de ser descubiertos durante sus vacaciones en Maldivas. Desde aquella época se habían convertido en una de las parejas más sólidas y populares, pero qué ha sucedido ahora. ¿Cómo les va luego de los rumores de su separación?

¿QUÉ HACEN HANDE ERÇEL Y KEREM BÜRSIN TRAS LAS VERSIONES DE SUS SEPARACIÓN?

Qué es lo que sucede en la vida de los Hande Erçel y Kerem Bürsin Los medios han mencionado que la dupla HanKer se ha separado y han circulado diferentes razones detrás de esta supuesta separación.

Hande Erçel

Hande ha decidido no pronunciarse sobre los rumores de la separación con su novio Kerem Bürsin. Hace unos días, el 26 de enero de 2022, subió en su cuenta de Instagram subió una selfie junto a su sobrina Aylin Mavi Yıldırım y la subtituló con “Mv&tyz”. Y según las cuentas de los fanáticos, Hande pasó el fin de semana en la casa de su hermana Gamze Erçel como se ve en las Historias de Instagram que Gamze compartió.

La actriz, además, el 30 de enero subió una foto en la que se puede deducir que está pintando, otra de sus pasiones. Ella aparece acariciando a su perro y tiene un pincel en la mano en un estudio, donde detrás se ve una pintura. En otra instantánea también aparece con una mascota, pero esta vez subida en su auto.

Kerem Bürsin

El actor Kerem Bürsin, en tanto, luego de las versiones de su separación no ha compartido nada en las redes sociales. A muchos fanáticos estaban preocupados por su desaparición, pero el 29 de enero fue visto en el fondo del video de Instagram de otra persona saliendo del gimnasio después de practicar kickboxing.

El 19 de enero compartió un anunció de la BMW Turquía, donde él es la imagen. Se anunció hace unos días que el actor será uno de los protagonistas de una película de Disney, en la que compartiría escenas íntimas con Demet Özdemir, quien no se lleva nada bien con Hande Erçel.

¿POR QUÉ SE SEPARARON HANDE ERÇEL Y KEREM BÜRSIN?

La pareja protagonista de “Love Is in the Air”, según los medios otonamo, se habría separado la última semana de enero de 2022. Takvim informó que el círculo cercano de Hande Erçel y kerem Bürsin ya habría sido comunicado del fin de la relación por parte de la actriz quien les dijo que “ya no hay vuelta atrás. Todo terminó”.

Por otro lado, otra de las pistas que confirmaron esta información es que Hande Erçel fue a Sapanca a celebrar el cumpleaños de su hermana mayor, Gamze, y no asistió al cumpleaños de su novio. Este detalle no pasó desapercibido, sobre todo, en los fans que se dieron cuenta del distanciamiento.

Algunos medios turcos, como Hurriyet, señalan a Demet Özdemir como la culpable de la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel, e, incluso, quien habría ocasionado días atrás una de las crisis más fuertes de la pareja. Y es que la actriz y Kerem compartirán roles protagónicos de una nueva serie. Esto habría molestado a Hande.

¿QUIÉN ES HANDE ERÇEL?

Hande Erçel es una actriz y modelo turca. Ha ganado dos premios Golden Butterfly Awards y es conocida por su papel principal en Aşk Laftan Anlamaz, Güneşin Kızları, Halka y Sen Çal Kapımı.

Hande comenzó su carrera en el modelaje y en 2012 consiguió convertirse en Miss Turquía. Después se dio cuenta que le gustaba la actuación y empezó a encauzar su camino en ese campo. Poco a poco fue adquiriendo popularidad gracias a su participación en diversas series, donde destacó por su talento, belleza y versatilidad.

¿QUIÉN ES KEREM BÜRSIN?

Kerem Bürsin nació el 4 de junio de 1987, en Estambul. Hoy de 33 años, Bürsin se mudó a los Estados Unidos cuando tenía 12 años y algún tiempo después se licenció en Comunicación y Marketing, aunque siempre supo que quería ser actor, profesión a la que se dedicó por completo cuando llegó el momento.

En Estados Unidos apareció en algunas producciones, pero recién alcanzó el reconocimiento cuando volvió a Turquía y se unió al mundo de las telenovelas. ¿Cuál fue su primer programa? “Güneşi Beklerken”, en 2013, donde interpretó a Kerem Sayer. Desde entonces no ha parado hasta convertirse en el actor de moda de su tierra natal.

En cuanto a su vida personal, si bien no se ha confirmado, algunos medios señalan que habría retomado su relación con su expareja, la también actriz Serenay Sarıkaya, con quien había mantenido un romance de tres años y medio.