Kerem Bürsin es uno de los actores turcos más famosos del momento gracias al éxito de “Love Is in the Air”. La producción otomana, llamada “Sen Çal Kapımı” en su idioma original, se convirtió en todo un fenómeno televisivo que llegó a varias partes del mundo. Fue así como el intérprete de 34 años se convirtió en toda una celebridad dentro y fuera de Turquía.

Y es que Kerem Bursin ha conquistado al público con su talento y carisma, prueba de ello son las visitas que ha hecho a diferentes países. Lugar donde va es recibido con mucho cariño y causa furor entre sus fans. Sin duda, es el galán turco más cotizado del momento.

Además, desde que oficializó su relación con Hande Erçel, en abril 2021, tras ser descubiertos juntos durante sus vacaciones en Maldivas, el actor turco es el centro de atención de los medios especializados y de sus mismos fans. Todo lo que dice y hace se convierte en noticia y es tendencia en las redes sociales. Es por ello que no ha pasado desapercibido su pensamiento acerca de la paternidad. ¿Kerem Bürsin quiere ser papá? Aquí todo lo que dijo.

El actor Kerem Bürsin es recordado por su personaje de Serkan Bolat en la telenovela “Love Is in the Air” (Foto: Kerem Bürsin/ Instagram)

¿KEREM BÜRSIN QUIERE SER PAPÁ?

Kerem Bürsin es el galán turco de moda. El éxito de “Love Is in the Air” ha supuesto un excelente escaparte internacional para el actor de 34 años que hoy es reconocido en varias partes del mundo y tiene millones de fans.

Cada entrevista o declaración de Kerem Bürsin despierta el interés de sus seguidores que están al pendiente de cada paso que da el actor turco de moda. Recientemente, el protagonista de Love Is in the Air” ha hablado acerca de la paternidad.

Kerem Bürsin ha declarado que desea ser padre y que sabe que es una responsabilidad muy importante. Esta no es la primera vez que habla sobre la paternidad ya que en otras ocasiones se ha abierto con el público sobre este tema.

Hace unos meses contaba a la revista ‘Alem’ que le hubiera gustado ser padre antes de los 30 y ahora acaba de confesar que la idea de la paternidad ronda por su cabeza.

“A veces pienso en la idea de tener un hijo, pero es una responsabilidad importante. Por ahora, esta responsabilidad es solo una idea en mi mente”, afirmó el actor turco, que mantiene una relación con Hande Erçel desde hace algo más de un año.

Además de hablar de su deseo de ser padre, Kerem Bürsin también le ha dedicado unas románticas palabras a su novia demostrando lo enamorado que está de ella.

“Hande es realmente una persona interesante y modesta. Es positiva y sensible. Es extremadamente entretenida y divertida. Es increíble. Es simplemente maravillosa”, dijo el actor de 34 años.

Y es que desde que trabajaron juntos en ‘Love is in the air’, la química de los dos protagonistas resultó más que evidente para los fans de la serie. Desde ese momento, los rumores sobre una posible relación no cesaron y muchos soñaban con que la relación de Eda y Serkan traspasara la pantalla. Y así ocurrió, los actores confirmaron su relacion y se convirtieron en una de las parejas más populares del medio.

Los protagonistas de “Love Is in the Air” tratan de mantener su relación lejos de los reflectores y suelen ser reservados, sin embargo siempre se han mostrado sinceros con los medios y han desmentido diversos rumores sobre su romance.

Cuando fueron consultados sobre si habrá boda, Kerem Bürsin dejó claro que el matrimonio no está en sus planes por el momento y que ambos están pasándola muy bien juntos.

“Estamos disfrutando de nuestra relación. El matrimonio es un tema muy importante y es demasiado pronto para hablar sobre eso”, confesó el protagonista de “Love Is in the air” a la prensa.