¿Qué sucedió con Kerem Bürsin y Hande Erçel? Los protagonistas de “Love Is in the Air”, una de las telenovelas turcas más populares de los últimos años, fueron protagonistas de los últimos premios Altın Kelebek, pero no por las mejores razones. Lo que generó un descontento entre los seguidores que tienen los actores a nivel internacional. Su paso por la pantalla chica ha quedado marcado en televidentes, quienes han remecido las redes sociales ante lo sucedido en la mencionada entrega de galardones.

Para entender la polémica en trono a los Altın Kelebek, se debe recordar que la mencionada comedia romántica ha tenido una gran acogida no solo en Turquía, sino que en otras partes del mundo, por su conmovedora y divertida historia de amor.

Uno de los primeros indicios es que “Love Is in the Air” tuvo dos temporadas, algo inusual en este tipo de género, que solo suele tener una entrega. De esta manera, en su emisión original, la serie contó con un total de 52 capítulos de 120 minutos cada uno. En otro países, ha llegado a tener 161 episodios por su distribución de tiempo.

La telenovela turca, de esta manera, culminó su historia en Turquía el 8 de setiembre, pero todavía sigue vigente en las redes sociales y en las plataformas de streaming, como Mitele PLUS, donde están disponibles todos los episodios de la producción televisiva.

Hande Erçel Y Kerem Bürsin los protagonistas del amor en "Love Is in the Air" y en la vida real. (Foto: MF Yapim)

¿POR QUÉ HUBO POLÉMICA EN LA ENTREGA DE LOS PREMIOS ALTIN KELEBEK DEBIDO A KEREM BÜRSIN Y HANDE ERÇEL?

Los fanáticos de Kerem Bürsin y Hande Erçel mostraron su rechazo ante los premios Altın Kelebek por solo entregar dos premios de las ocho nominaciones que tenían los protagonistas de “Love Is in the Air”.

La telenovela turca se llevó los premios a Mejor serie de comedia romántica y Mejor pareja. La edición 47 de dichos reconocimientos tomaban en cuenta la votación del público, lo que dio un aliciente a los fanáticos de pensar en que la serie no recibió los premios que se merecía.

Mientras que los Bürsin y Erçel no fueron a la ceremonia de entrega de los reconocimientos, el actor Sina Ozer, quien dio vida a Kerem en la temporada 2 de la novela turca”, escribió en su cuenta oficial de Twitter: ”#Hanker ha sido robado”, aludiendo a la pareja de actores que protagonizó la comedia romántica.

¿CÓMO SE ENAMORÓ KEREM BÜRSIN DE HANDE ERÇEL?

La discreción parece haber quedado en el pasado para la pareja, tanto en las redes sociales como en público. Por ejemplo, cuando concedió una entrevista a Haber Global en junio de 2021, Kerem Bürsin se deshizo en halagos hacia su compañera por su dedicación al trabajo y a su vida personal

El actor incluso dio declaraciones al medio Haber Global y contó un poco más sobre su relación. “No nos conocíamos antes de hacer la serie. Empezamos una amistad muy cercana al principio. Estábamos ahí para el otro en los malos momentos. Formamos un gran equipo”, confesó el actor y modelo. “Llegamos a un punto en el que dijimos ‘a lo mejor’… Somos muy afortunados, soy muy afortunado”, reconoció Bursim.

Pese a que la emoción lo embargaba, él tenía un gran problema para ejercer su carrera, pues no hablaba turco, aunque era de ese país. Su idioma principal era el inglés y apena podía mantener un diálogo básico en su lengua materna.

Pero eso no quedo ahí, ya que fue escogido para el protagónico de “Günesi Beklerken” (2013). Sí, sin poder hablar bien el turco, Kerem Bürsin tenía un gran reto, que no sólo era demostrar que era el mejor para el papel, sino aprender el idioma. Y así fue. Aunque sufrió y casi abandona todo, decidió tomar clases particulares y después de muchas horas de estudio, pudo conseguirlo. Él pudo lograrlo gracias al apoyo de sus compañeros del elenco, quienes se quedaban tras las grabaciones para ayudarlo con el acento.

Fue así que el histrión aprendió a dominar el turco como su lengua nativa y ahora es llamado para diversas producciones, mientras tanto lo seguimos viendo en “Love is in the air”.

Hande Ercel y Kerem Bürsin en escena de "Love is in the air". (Foto: MF Yapim)

¿CÓMO ES EL INGLÉS DE KEREM BÜRSIN Y HANDE ERÇEL?

Los actores turcos Kerem Bürsin y Hande Erçel sorprendieron a sus seguidores al hablar en inglés cuando agradecieron por haber sido reconocidos por los Premios Produ, que se entregan a las más destacadas producciones en América Latina.

Los protagonistas de “Love Is in the Air” recibieron el galardón de “Mejor telenovela en lengua extranjera”. Hande, incluso, combinó algunas palabras en español e inglés para demostrar su afecto. “Hola a todos. Estoy muy agradecida por este premio Produ y por todo el apoyo de ustedes”, manifestó. Además, cerró su video con un “muchas gracias” en español.

Mientras que Kerem se extendió un poco más con un inglés muy fluido, porque es su lengua materna por haber vivido en Estados Unidos en sus primeros años. “Primero quiero agradecerles por este increíble premio. Es un gran honor para la familia de ‘Love Is in the Air recibirlo y vislumbrarlo siempre. Los amamos por seguir mirándonos y apoyándonos. Así no lo hicieran, igual los amaríamos”, dijo la estrella turca.

¿QUIÉN ES HANDE ERÇEL?

Hande Erçel nació el 24 de noviembre de 1993 en Bandırma, Turquía. Actualmente, la actriz y modelo tiene 27 años. Erçel estudió en la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan, en Estambul, donde se licenció en la facultad de Bellas Artes, su otra gran pasión.

Comenzó su carrera en el mundo del modelaje hace varios años, en 2012, a pesar de la oposición de su padre, quien quería que estudie Medicina. Tras lucirse en las pasarelas, a Hande Erçel le llegaron varias ofertas de diversas agencias, hasta que decidió incursionar como reina de belleza y se convirtió en Miss Turquía 2012. Además, en diciembre de 2020 fue fue nombrada ‘La mujer más guapa del mundo’ en un ranking realizado por Top Beauty World.

El haber ganado el concurso de belleza más importante de su país, la ayudó a incursionar en el mundo de la actuación.

Las primeras series donde participó como personaje secundario fueron: “Tatar Ramazan” (2013), “Çalıkuşu”, “Çılgın Dersane Üniversitede” y “Hayat Ağacı”, todas de 2014. Tras cuatro breves participaciones, todas las series que le siguieron fueron protagonizadas por ella. Estas son: “Güneşin Kızları” (2015-2016), “Aşk Laftan Anlamaz” (2016-2017), “Siyah İnci” (2017-2018), “Halka” y “Azize” (2019), y la que vemos actualmente “Sen Çal Kapımı”.

Tras cuatro breves participaciones, todas las series que le siguieron fueron protagonizadas por ella. Estas son: “Güneşin Kızları” (2015-2016), “Aşk Laftan Anlamaz” (2016-2017), “Siyah İnci” (2017-2018), “Halka” y “Azize” (2019), y la que vemos actualmente “Sen Çal Kapımı”.

FOTOS DE HANDE ERÇEL EN INSTAGRAM