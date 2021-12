¿Qué pasó con los actores de “Love Is in the Air”? Kerem Bürsin y Hande Erçel protagonizaron la popular telenovela turca que ha traspasado fronteras. A nivel internacional, es considerada una de las producciones más vista de los últimos años. Por eso, los actores se han convertido en unas celebridades internacional por dar vida a Serkan y Eda, la pareja más divertida y conmovedora de la pantalla chica.

La comedia romántica empezó su camino el 8 de julio de 2020, cuando debutó en la televisión turca a través de la señal de FOX Turquía. Con el pasar de los días, se consolidó como uno de los programas más seguidos de dicho año.

De esta manera, se hizo algo poco habitual en este género: se le renovó por una segunda temporada. En total, la novela turca contó con 52 episodios de 120 minutos cada uno en su emisión original.

Pero la serie también ha llegado a otros países, como España, donde tuvo 161 episodios fragmentados en menos tiempo. A pesar de los formatos, la certeza que siempre se repite es que Kerem Bürsin y Hande Erçel se han ganado el cario del público internacional y por eso han aparecido agradeciendo en inglés.

Kerem Bürsin y Hande Erçel como Serkan y Eda, respectivamente, en "Love Is in the Air". (Foto: MF Yapım)

¿CÓMO ES EL INGLÉS DE KEREM BÜRSIL Y HANDE ERÇEL?

Los actores turcos Kerem Bürsin y Hande Erçel sorprendieron a sus seguidores al hablar en inglés cuando agradecieron por haber sido reconocidos por los Premios Produ, que se entregan a las más destacadas producciones en América Latina.

Los protagonistas de “Love Is in the Air” recibieron el galardón de “Mejor telenovela en lengua extranjera”. Hande, incluso, combinó algunas palabras en español e inglés para demostrar su afecto. “Hola a todos. Estoy muy agradecida por este premio Produ y por todo el apoyo de ustedes”, manifestó. Además, cerró su video con un “muchas gracias” en español.

Mientras que Kerem se extendió un poco más con un inglés muy fluido, porque es su lengua materna por haber vivido en Estados Unidos en sus primeros años. “Primero quiero agradecerles por este increíble premio. Es un gran honor para la familia de ‘Love Is in the Air recibirlo y vislumbrarlo siempre. Los amamos por seguir mirándonos y apoyándonos. Así no lo hicieran, igual los amaríamos”, dijo la estrella turca.

¿POR QUÉ KEREM BÜRSIN NO HABLABA TURCO?

La respuesta es simple: debido a que el padre del histrión debía trabajar fuera del país que lo vio nacer, él y su familia tuvieron que mudarse en varias ocasiones. Aunque en un inicio estuvieron en Estambul y Ankara, pronto viajaron al extranjero llegando a vivir en once ciudades de seis naciones diferentes.

Es así como se establecieron en Edimburgo (Reino Unido), Medan y Jakarta (Indonesia), Dubái y Abu Dabi (Emiratos Árabes), Sugar Land, Boston y Los Ángeles (Estados Unidos) y Kuala Lumpur (Malasia). Finalmente, la familia se quedó a vivir en Texas, donde Kerem creció y estudió Arte Dramático, lo que le permitió protagonizar pequeños papeles en cortometrajes como “Rozar Man” (2006), “The Architect” (2007) y “Killian” (2008); además de participar en anuncios publicitarios; hasta que un buen día, su vida cambió.

Durante un evento laboral conoció a un productor turco que lo convenció de retornar a su país natal para grabar series con proyección internacional. Él aceptó y fue así como llegó a Estambul, lugar donde estuvo cuando era sólo un niño, publicó El Español.

La estrella de “Love is in the air” visitó España el 21 de octubre en la “madre patria”. (Foto: Kerem Bürsin / Instagram)

¿CÓMO SE ENAMORÓ KEREM BÜRSIN DE HANDE ERÇEL?

La discreción parece haber quedado en el pasado para la pareja, tanto en las redes sociales como en público. Por ejemplo, cuando concedió una entrevista a Haber Global en junio de 2021, Kerem Bürsin se deshizo en halagos hacia su compañera por su dedicación al trabajo y a su vida personal

El actor incluso dio declaraciones al medio Haber Global y contó un poco más sobre su relación. “No nos conocíamos antes de hacer la serie. Empezamos una amistad muy cercana al principio. Estábamos ahí para el otro en los malos momentos. Formamos un gran equipo”, confesó el actor y modelo. “Llegamos a un punto en el que dijimos ‘a lo mejor’… Somos muy afortunados, soy muy afortunado”, reconoció Bursim.

Pese a que la emoción lo embargaba, él tenía un gran problema para ejercer su carrera, pues no hablaba turco, aunque era de ese país. Su idioma principal era el inglés y apena podía mantener un diálogo básico en su lengua materna.

Pero eso no quedo ahí, ya que fue escogido para el protagónico de “Günesi Beklerken” (2013). Sí, sin poder hablar bien el turco, Kerem Bürsin tenía un gran reto, que no sólo era demostrar que era el mejor para el papel, sino aprender el idioma. Y así fue. Aunque sufrió y casi abandona todo, decidió tomar clases particulares y después de muchas horas de estudio, pudo conseguirlo. Él pudo lograrlo gracias al apoyo de sus compañeros del elenco, quienes se quedaban tras las grabaciones para ayudarlo con el acento.

Fue así que el histrión aprendió a dominar el turco como su lengua nativa y ahora es llamado para diversas producciones, mientras tanto lo seguimos viendo en “Love is in the air”.

¿POR QUÉ KEREM BÜRSIN DEJÓ EL ALCOHOL?

El actor que da vida a Serkan en la popular telenovela turca, confesó el verdadero motivo por el que apenas bebe. De acuerdo con Kerem Bürsin, cuando bebe de más se inclina hacia el nudismo.

“Me desvisto en cualquier sitio. Empiezo y acabo sin camiseta, sin calcetines y sin pantalones. Por eso no bebo mucho. La última vez que me emborraché fue hace dos o tres años”, reveló Bürsin.

Kerem no debe tener muy buenos recuerdos de esos momentos tan embarazosos porque confesó que “por eso ya no bebo tanto. La última vez que me emborraché fue hace dos o tres años”.

