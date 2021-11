¿Qué sucederá en “Love Is in the Air”? La telenovela turca “Sen Cal Kapimi” estrena nuevos episodios durante la semana, con más sorpresas en torno a la historia de Eda (Hande Erçel) y Serkan (Kerem Bürsin), la pareja del momento en la pantalla chica. La ficción sigue encantando al público por su divertida y emotiva trama. A pesar de la competencia, se mantiene como uno de los programas más vistos por los televidentes.

La comedia romántica ha roto uno de los habituales desarrollos de este género: fue renovada para una temporada 2. Porque la serie, estrenada en Turquía el 8 de julio de 2020, tuvo un éxito considerable en la parrilla televisiva de su país y mostró una segunda parte hasta el 8 de setiembre de 2021.

¿De qué trata “Love Is in the Air”? La novela turca se enfoca en la relación que mantienen, en un primer momento, Eda y Serkan. Ellos se conocen de la peor manera: la florista le reclama haber perdido la oportunidad de estudiar en el extranjero, uno de sus más grandes sueños.

Sin embargo, el heredero de una fortuna le propone que finja ser su pareja y así él se encargaría de pagarle sus estudios. El plan, por supuesto, se saldrá de control cuando otros sentimientos afloren entre ellos y las adversidades aparezcan para ver de qué está hecho su amor.

Eda trata de llevar su embarazo de la forma más tranquila posible en "Love Is in the Air". (Foto: MF Yapim)

5 MOMENTOS DE “LOVE IS IN THE AIR” DURANTE ESTA SEMANA

5. UNA EDA SOFOCADA

En los nuevos capítulos de “Love Is in the Air”, que saldrán esta semana, se verá cómo Serkan toma todas las medidas para que Eda no tenga otro incidente y el bebé que viene en camino está a salvo. Para esto, le asigna un grupo de ayudantes que la siguen a todos lados, lo que termina por sofocar a la protagonista, quien termina echando a sus cuidadores.

4. EL ENFADO DE EDA

De esta manera, Eda le reclamará a Serkan la excesiva atención que le ha puesto encima y la forma en que controla hasta lo que come. “Estás haciendo que este último trimestre sea atroz. No puedo más con tanta exigencia”, le reclama su esposa. Sin embargo, la pareja está pasando por un gran momento.

Y Kemal, además, se encarga de poner paños fríos al temperamento de Eda. “Los demás tienen miedo porque siempre has sido tú la que les ha mantenido juntos. Antes de que llegases Serkan no hablaba con Aydan más de dos frases. No era amigo de nadie. Estaba solo. Somos mariposas que giran alrededor de un mundo que eres tú”, le dice para que entienda el comportamiento del empresario.

Eda le exige a Serkan que la ayude a estar en paz. (Foto: MF Yapim)

3. EL NOMBRE DEL BEBÉ

Así es como Eda termina calmándose y llevando la situación de la mejor manera. Además, no aguantó más y reveló el nombre que tendrá su segundo hijo con Serkan. El niño se llamará Alps, lo que emociona a Kemal. “No eres mi nuera, eres mi hija”, le dice, contenta. Ella también revela que se casará con Aydan en España.





2. BUENAS NOTICIAS

De igual manera, el trabajo también andará bien para Serkan. Porque su nueva empresa Art Life ya está dando sus frutos con un nuevo trabajo en Holanda. A este proyecto se sumarán, con alegría, Engin y Pyryl. Serkan, además, lo planea todo para cumplir el encargo, tener un espacio antes del parto y luego dar su baja de paternidad para cuidar a Alps junto a Eda.

1. LOS PREPARATIVOS

Entonces, pasarán cuatro meses, Eda y Serkan tienen todo listo para la mudanza a su nueva casa, donde vivirán junto a Kiraz y Alps, quien está por llegar para agrandar la familia. La pareja hace todos los preparativos para que el parte se desarrolle de la mejor manera, pero todo será distinto cuando suceda algo repentino.

¿QUÉ HORARIO TIENE “LOVE IS IN THE AIR” ESTA SEMANA EN DIVINITY?

“Love Is in the Air” estrenará esta semanas episodios nuevos del lunes 1 al viernes 5 de noviembre, a través de la señal de Divinity en España. De esta manera, los capítulos de la telenovela turca se emiten a diario en el horario de las 18:15 horas.

Así lo indica la programación oficial del mencionado canal de televisión, que ya está mostrando los episodios de la temporada 2 de “Sen Çal Kapımı”, la también es conocida como “Me robaste el corazón” en otros países.

Además, los seguidores de la producción otomana pueden mirar los episodios de manera online y en directo a través de la plataforma Mitele PLUS, donde también se pueden sintonizar los capítulos por adelantado de todas las telenovelas que se transmiten en Divinity.