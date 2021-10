Octubre es un mes muy importante para Hande Erçel, la protagonista de “Love Is in the Air”, pues su madre Aylin Erçel cumplía años. La mujer que le dio la vida falleció en 2019, pero la actriz ha hecho del día de su nacimiento un momento para recordar todo lo que le dio con ella y las enseñanzas que le dio.

MÁS INFORMACIÓN: Quién es la mejor amiga y cómplice de Kerem Bürsin y Hande Erçel

En los últimos años, la estrella de telenovelas turcas ha tenido muy presente a su madre, incluso, lleva una foto con ella como fondo de pantalla en su teléfono móvil. Pero ese no es el único homenaje que le ha hecho; pues, como todos los años, compartió un sentido mensaje por el cumpleaños de Aylin Erçel. En este punto, quizá, te estés preguntando de qué murió la madre de Hande Erçel. A continuación, conoce todos los detalles.

¿DE QUÉ MURIÓ AYLIN, LA MAMÁ DE HANDE ERÇEL?

Aylin Erçel falleció el 10 de enero de 2019 en el hospital Acibadem Maslak de Turquía. Las causas de su muerte fue cáncer. La madre de la actriz no pudo vencer la enfermedad por la que luchó por muchos años. En una entrevista en diciembre de 2018, Hande confesó que estuvo al lado de su mamá mientras duró la enfermedad, incluso señaló que iba a donarle células.

MÁS INFORMACIÓN: Lo que pasó cuando Kerem Bürsin llegó a España

Aylin Erçel, madre de Hande Erçel (Foto: Hande Erçel/Instagram)

Lamentablemente, y pese al agresivo tratamiento, Aylin no pudo superarlo. Fue un duro golpe tanto para Hande como para su hermana Gamze, quienes desde entonces no han parado de compartir imágenes de su madre y textos recordándola con mucho amor.

EL MENSAJE DE AMOR QUE ESCRIBIÓ HANDE ERÇEL PARA SU MADRE

Este 2021, la madre de la protagonista de “Love is in the air” hubiera cumplido 50 años, y para celebrar este día tan importante, Erçel publicó en sus redes sociales dos imágenes junto a su madre, además le ha dedicado un emotivo mensaje.

“Sigues siendo esa niña, eres todas las contradicciones que siento por dentro, eres la emoción... Soy consciente de que me parezco cada vez más a ti, me encanta tanto... Y eres tan hermosa, mamá... Que pases tu nueva era nadando en mares infinitos”, escribió la actriz turca como descripción de las imágenes en la que aparece su madre cuando era niña y otra de la actriz junto a ella hace algunos años.

Pero esta no ha sido la única vez que Hande Erçel le escribe algo hermoso a su madre. De hecho, hace un año, en el primer aniversario de su fallecimiento, la intérprete redactó en sus redes: “Hermosa, no te vas de mi mente ni un momento. Estás aquí. Aún besas mi cuello todas las mañanas. Sé que estás nadando en un mar más hermoso de lo que imaginamos todos los días. Te extraño mucho mamá”.

MÁS INFORMACIÓN: La amiga que Hande Erçel perdió debido a un triángulo amoroso