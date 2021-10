Kerem Bürsin y Hande Erçel oficializaron su relación en abril 2021 tras ser descubiertos juntos durante sus vacaciones en Maldivas. Desde entonces, la pareja de actores se ha convertido en la preferida del público. Todo romance tiene un cómplice, y en el caso de los protagonistas de “Love Is in the Air”, una actriz del reparto de la telenovela ha sido partícipe del amor que se pregonan, incluso es la mejor amiga de ambas estrellas.

Se trata de Bige Önal, la actriz que en “Love Is in the Air” interpreta a Selin Atakan, la villana de la historia y la principal enemiga de Eda, el personaje de Hande Erçel. Como es evidente, fuera de las pantallas están lejos de enfrenarse, pues son mejores amigas. De hecho, antes que se confirmara el romance de Kerem y Hande, los medios turcos la buscaban para tratar de sonsacarle información sobre ellos.

En más de una ocasión, a Bige Önal le tocó responder las interrogantes de los reporteros sobre sus compañeros de reparto. Sobre si creía que hacían buena pareja, la actriz respondía que “por supuesto”, antes de añadir: “Creo que hay química entre ellos, es una de las razones por las que la serie tiene éxito. Me encantan los dos”. Así, la intérprete mantenía en secreto lo que estaba naciendo entre sus amigos.

Kerem Bürsin y Hande Erçel en sus papeles de Serkan y Eda en "Love Is in the Air" (Foto: MF Yapım)

LA AMISTAD DE BIGE ÖNAL, KEREM BÜRSIN Y HANDE ERÇEL

Los tres actores de “Love Is in the Air” ha dejado sobradas pruebas en sus redes sociales de la buena amistad que los une. Y si bien es habitual ver Kerem y Hande hacer apariciones sorpresa en las stories de una Bige Önal, su relación va más allá de eso, pues la pareja también ha sido un gran apoyo en unos meses muy complicados la intérprete de Selin.

Hace poco, Önal terminó una relación de seis años con Aras Bulut, uno de los actores turcos más populares. Para cuando eso ocurrió, Kerem y Hande fueron su paño de lágrimas y el apoyo que necesitó para sobrellevar la ruptura.

Bige Önal comparte en sus redes una foto con Kerem Bürsin y Hande Erçel (Foto: Bige Önal / Instagram)

Meses antes, la actriz sufrió un golpe aún más duro con el fallecimiento de su padre, cuando ella se encontraba en las grabaciones de “Love Is in the Air”. Según se dio a conocer por los medios turcos, los actores solicitaron acudir al entierro, pero la productora no les dio permiso. Pero, nada más terminar su trabajo del día, Hande congió su auto y recorrió los 700 km que separan Estambul de la ciudad de Bodrum para poder estar junto a su amiga.

Cabe mencionar que antes de ser la mejor amiga de la pareja, Bige Önal ya lo era de Hande Erçel. La amistad entre ambas actrices se dice que empezó cuando Erçel terminó su relación con otra compañera de reparto de la telenovela turca, Sitare Akbaş, quien comenzó a salir con el que fuera su prometido.

Un storie de Bige Önal en Insatgram junto a Kerem Bürsin y Hande Erçel (Foto: Bige Önal / Instagram)

¿QUIÉN ES BIGE ÖNAL?

Bige Önal tiene 31 años y más de una década de experiencia actoral, con trayectoria en el cine; pero, sobre todo, en series de televisión y telenovelas. La actriz nació el 1 de febrero de 1990, en Estambul, y desde pequeña conoció la fama de cerca, dado que su padre, Erhan Önal, fue un conocido futbolista que militó principalmente en el Galatasaray, y su madre, Mine Baysan, es una exmodelo.

Su debut como actriz fue en el año 2010 con la serie “Elde Var Hayat” donde interpretaba al personaje de Yeliz. Luego fue elegida para “Benim Adım Gültepe” (2014), donde interpreta a Nazlı, personaje que fue un gran avance en su carrera.

Bige Önal también tiene otros títulos tras sus espaldas como “Göç Zamani” (2016), “Tehlikeli Karım” (2018), “Hakan: Muhafız” (2020), y la más reciente, “Love Is in the Air”. Entre estas producciones destacan “Hakan, el protector” y “Nos conocimos en Estambul”, ambas se encuentran en el catálogo de Netflix.