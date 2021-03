Hande Erçel y Kerem Bürsin son los protagonistas de “Love Is in the Air”, la telenovela turca más exitosa del momento que cuenta la historia de amor de Eda, una vendedora de flores; y Serkan Bolat, un rico heredero; que deben sortear distintas pruebas para estar finalmente juntos.

Junto a los protagonistas encontramos a un reparto de grandes actores; entre ellos, Bige Önal, que da la vida a Selin Atakan en “Sen Çal Kapımı” (“Llamas a mi puerta” o “El amor está en el aire” en español). La intérprete turca viene atravesando un duro momento desde hace algunos días, cuando inesperadamente perdió a su padre.

Erhan Önal, padre de la actriz, fue un jugador de fútbol; de hecho, fue el primer migrante de ascendencia turca en jugar en la Bundesliga, la liga de Alemania.

Bige Önal da la vida a Selin Atakan en “Sen Çal Kapımı” (Foto: MF Yapım)

LA MUERTE DE ERHAN ÖNAL, EL PADRE DE LA ACTRIZ BIGE ÖNAL

De acuerdo con la prensa turca, Erhan Önal, quien fuera jugador del Galatasaray y Bayern Múnich falleció el pasado 16 de marzo a causa de una hemorragia cerebral que sufrió cinco días antes de su partida.

Al día siguiente de su fallecimiento, los familiares y amigos le despidieron en Esmirna, su ciudad natal. Tras la ceremonia fúnebre, la actriz Bige Önal sufrió un desmayo del que tuvo que ser atendida.

HANDE ERÇEL ACOMPAÑÓ A BIGE ÖNAL

La protagonista de “Love Is in the Air”, Hande Erçel, viajó hasta Esmirna para estar con su amiga y asegurarse de que esté bien. Este gesto, según revelan varios medios locales, fue agradecido por su compañera de reparto. Bige Önal, al verla llegar, tuvo unas bonitas palabras hacia ella: “Esto es lo que tú llamas amistad”.

BIGE ÖNAL EN “LOVE IS IN THE AIR”

Selin de “Love is in the air” ha convertido a Bige Önal en una de las actrices del momento en su país y ha consolidado su carrera. Ser la rival de Eda en la telenovela turca y disputar el amor de Serkan le ha dado fama internacional, aunque también le ha dado el título de ser el personaje más odiado de la historia.

En España puedes verla, y seguir la historia de amor entre la joven florista y el empresario, cada martes a las 22:00 horas en Telecinco y en Divinity todos los días a las 17:15 y las 21:15 horas.