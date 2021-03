A pesar de que “Love is in the air” (“Sen Cal Kapimi”, en su idioma original) se convirtió en un éxito internacional tras ser estrenada en julio de 2020 en Turquía, a esta telenovela no le está yendo muy bien; y aunque comenzó sus primeros capítulos generando gran expectativa, con el transcurrir de los episodios, el interés por ella se fue apagando.

Uno de los factores de esta baja en España sería los constantes cambios de horario que ha sufrido, tanto en los días de transmisión como las horas, haciendo que sus más fieles seguidores empiecen a buscar otras opciones lejos de Telecinco, publicó El Periódico.

La audiencia española está perdiendo interés por la comedia romántica. (Foto: Telecinco)

RESULTADOS ESTANCADOS

El portal El Español analizó detenidamente la comedia romántica para descubrir cuáles serían los motivos para que deje de ser una de las preferidas; ya que su rating se ha estancado y no supera la media diaria de la cadena.

Precisamente en el capítulo 35, “Sen Cal Kapimi” cayó a un mínimo histórico de audiencias promediando un 3,11 en el rating total; un 3,80 en el índice AB y un 3,74 en el índice ABC1.

El puntaje alcanzado en ABC1 es lo que más ha sorprendido, toda vez que la novela protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel jamás había caído por debajo de la barrera del 4, el límite para que una producción logre conseguir su renovación. Es decir, de continuar así los números, su cancelación sería inminente.

Otro factor con el que se puede medir la baja recepción es en internet. Según el medio, el último capítulo de “Love is in the air” acumula 900.00 visualizaciones en Youtube, y aunque no es una mala cifra, cuando la gente usa esta plataforma para ver alguno de los episodios suelen superar la media de 5 millones de vistas.

Por estas razones, FOX Turquía estaría analizando seriamente cancelar esta producción que cuenta la historia de Serkan Bolat, un joven heredero de una gran fortuna, y Eda Yildiz, una vendedora de flores.