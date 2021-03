Una de las principales razones del éxito de la telenovela turca “Love Is in the Air” (“Sen Çal Kapımı” en su idioma original) es la química que existe entre sus protagonistas Kerem Bürsin y Hande Erçel, quienes interpretan a Serkan Bolat y Eda Yıldız, respectivamente, en la ficción dirigida por Altan Dönmez y escrita por Ayşe Üner Kutlu.

Aunque la primera parte se estrenó el 8 de julio de 2020 en su país de origen no tuvo el mismo éxito que en España, donde se ha convertido en un fenómeno televisivo desde que se emite a través de Divinity.

Si bien Kerem Bürsin y Hande Erçel dicen maravillas el uno del otro, y comparten fotos juntas en sus redes sociales, no son pareja en la vida real, solo los une una buena amistad y un excelente vínculo laboral.

Los protagonistas de "Love Is in the Air" solo son buenos amigos y compañeros de trabajo (Foto: Telecinco)

Ambos actores turcos no dudan en publicar postales de sus momentos juntos en sus respectivas cuentas de Instagram, donde tienen millones de seguidores, sobre todo Hande Erçel que cuenta con casi 20 millones de followers.

Por ejemplo, en una fotografía del diciembre del año escribió “partner in crime”, referiendose a su coprotagonista en “Love Is in the Air”. Asimismo, ellos aparecen en la portada de la revista Hola.

Sobre su buena relación con su colega y la importancia de trabajar la dinámica con su coprotagonista, Kerem Bürsin dijo en una entrevista con MADD: “Nos conocimos. No fue solo ir al rodaje y empezar a trabajar. Fue algo más”, reportó Sensacine.

Con esta foto Hande Erçel despidió el año (Foto: Instagram/ Kerem Bürsin y Hande Erçel)

“Necesitábamos saber quiénes somos y confiar. Creo que eso es importante para un actor, poder confiar en tu compañero. Si puedes confiar en él, eres la persona más afortunada del mundo. Y de eso también trata el amor”, agregó.

En conversación con Hola el intérprete de 33 años indicó: “Hande es muy trabajadora, sabe cómo pasárselo bien y es muy buena compañera. Creo que cualquier rodaje tendría mucha suerte de tenerla. De vez en cuando me deja ver que trabaja más duro de lo que yo lo hago y yo me callo porque es verdad”.