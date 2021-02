“Love is in the air” se ha convertido, al igual que otras producciones turcas, en una de las telenovelas favoritas del público español, que no se pierde ninguno de los capítulos que se vienen emitiendo a través de las señales de Telecino y Divinity.

Debido a la gran aceptación que tiene han surgido algunas interrogantes en base a ella, siendo la más destacada la que se refiere al título. Y es que muchos no se explican por qué la serie cuyo nombre original es “Sen Çal Kapımı” se transmite bajo el titular que todos conocemos.

Si bien, en un inicio podríamos pensar que se trata de una traducción literal del inglés, todo cambia cuando nos damos con la sorpresa de que su significado en español es otro: “Llamas a mi puerta”, un nombre con el que se emite en países como Estados Unidos; incluso en la India se denomina “You Knock on my Door”, publicó Sensacine.

Entonces, cuál es la razón por la que en España recibió otro nombre esta comedia romántica que cuenta la historia de Eda Yildiz, una vendedora de flores que se enfrenta al joven y rico heredero Serkan Bolat, luego de que por su culpa pierde la beca que le permitiría estudiar en Italia. Si bien, para enmendar su error el muchacho le propone hacerse pasar como su prometida, la relación entre ellos, que al inicio no era buena, cambia radicalmente con el transcurrir de los días, surgiendo el amor.

Kerem Bürsin y Hande Erçel son los protagonistas de "Love Is in the Air" (Foto: MF Yapim)

¿POR QUÉ SE LLAMA “LOVE IS IN THE AIR”?

Aunque no signifique lo mismo que el nombre original, “Love is in the air” es el título que propuso la productora de la serie para su distribución internacional; es decir, al tomar conocimiento de este planteamiento, Mediaset optó por ese titular. Ahí la explicación del porqué se llama así en España, explica el mismo medio.

Sin embargo, en otros países se presenta con el título original traducido, pero esto dependerá de cada cadena que emite la serie a nivel internacional.

La historia de amor ha cautivado a los televidentes. (Foto: Telecinco)

¿CUÁL ES EL NUEVO HORARIO DE “LOVE IS IN THE AIR”?

A mediados de febrero, Telecinco, el canal de señal abierta más grande de Mediaset, actualizó el horario de “Love Is in the Air”, de tal forma que ya no se emite los lunes, sino:

Martes, miércoles y jueves a las 10:00 pm (hora local)

Como bien indica Sensacine, el horario de las 10:00 pm también es aproximado, debido a que el inicio del capítulo del día de la telenovela turca está supeditado a la duración del programa anterior.

En el caso de Divinity, que es otro canal operado por Mediaset, el horario sigue siendo el mismo:

De lunes a viernes, a las 4:45 pm (hora local)

Ahora, “Love Is in the Air” también puede verse por Internet en la plataforma de streaming Mitele, a la que puedes suscribirte -mitele PLUS básico- por 4 euros al mes y donde la serie se encuentra casi todos los días como el contenido de paga más visto.