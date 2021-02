“Love Is in the Air” es la telenovela turca más exitosa del momento en todo el mundo. La comedia romántica, protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, se trasmite en España a través de Telecinco con gran aceptación del público. Aunque goza de popularidad, la producción ha sido sancionada por la justicia turca.

El Consejo Supremo de radio y televisión de Turquía (RTÜK) ha impuesto una sanción administrativa a esta ficción por el contenido de una “escena erótica” que perjudica los “valores morales y familiares”, según informan varios medios locales.

“Love Is in the Air” debutó el pasado 8 de julio de 2020 en Turquía a través del canal FOX, con tal éxito que esta historia de amor ya ha sido vendida a más de 40 países en todo el mundo, incluida España, donde Mediaset la estrenó en enero de 2021 por Divinity y Telecinco.

“Love Is in the Air“ está protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, (Foto: FOX Turquía)

Para el público español, “Love Is in the Air” es emitida de lunes a miércoles por Telecinco a las 10:00 pm (hora local) y de lunes a viernes por Divinity a las 4:30 pm (hora local).

El organismo regulador, RTÜK, se ha fijado en varias escenas que, al parecer, vulneran los principios morales de la comunidad turca. Cabe señalar que en España aún no se han emitido estas imágenes, pero sí se han visto en Turquía a través de la cadena FoxTV.

La escena en cuestión muestra a Eda dándole un masaje de espalda a Serkan y, a continuación, se mete con él en un jacuzzi en el que intercambian muestras de cariño. No hay sexo explícito en ningún momento, pero el RTÜK considera que estos son “contenidos eróticos que contradicen las costumbres y tradiciones de la familia turca”.

Esta escena, junto a otras muy parecidas en contenido, han sido las detonantes de la sanción que recibió “Love Is in the Air”. Según el medio digital Gürses Gazatesi, el RTÜK actuó motivado por la queja de varios espectadores que se sintieron incómodos con estas escenas.

Las escenas "eróticas" de 'Love is in the air' que motivaron una sanción de las autoridades turcas (Foto: FOX Turquía)

Esta no es la primera vez que se registra un caso así en Turquía, ya que anteriormente se han registrado sanciones de este tipo. RTÜK también ha sancionado a otras dos series por sus contenidos.

Por ejemplo, Netflix se vio obligada a cancelar un rodaje, ya que la RTÜK presionó para eliminar una pareja de homosexuales que aparecían en la serie. Sin embargo, hay veces que las sanciones sí son para proteger a algún colectivo, como la serie ‘Dam’, que fue sancionada por mostrar “opresión contra las mujeres y el abuso hacia ellas”.

La telenovela turca sigue la historia de Eda Yildiz, una joven vendedora de flores que se enfrenta a Serkan Bolat, un rico heredero por culpa de quien pierde una beca para estudiar en Italia. ¿Qué hace el adinerado joven para ‘enmendar’ su error? Le propone un trato: si acepta pasar dos meses con él como si fuese su prometida, le ayudará a pagar sus estudios.

Aunque al principio el trato entre ambos no es para nada bueno, conforme pasan los días cambia radicalmente, al punto de redirigir su destino para siempre, cuando el amor y la pasión se entromete entre los dos.